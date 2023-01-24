Bir yıl arayla iki farklı Bingöl

Bingöl’de geçen yıl 24 Ocak’ta çekilen kış görüntüsü ile bu yıl aynı tarihte aynı yerde çekilen görüntüler dikkat çekti. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bingöl'de iklim değişikliği gözler önüne serildi.

Bir yıl arayla iki farklı Bingöl - 1

Ülkede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağış gerçekleşmemesi kuraklığa endişesi yaratmaya devam ediyor.

Bir yıl arayla iki farklı Bingöl - 2
Bir yıl arayla iki farklı Bingöl - 3

Bingöl genelinde geçtiğimiz yıl ocak ayı içinde yağan kar, yer yer 1 metreyi aşmış ve ulaşımda aksamalar meydana gelmişti.

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Ancak bu yıl beklenen kar bir türlü yağmadı.

Bir yıl arayla iki farklı Bingöl - 5

Kar yağışının aksine kentte bahar havası hakimken, geçtiğimiz yıl 24 Ocak’ta çekilen kış görüntüleriyle bu yıl aynı tarihte aynı yerde çekilen görüntüler dikkat çekti.

Bir yıl arayla iki farklı Bingöl - 6

Geçen yıl ocak ayında metrelerce kar olduğunu altını çizen vatandaşlardan Ali Bulki, “Geçen sene bu tarihlerde kar vardı, araçlar ve evler kara gömülüydü. Ulaşımda da bayağı bir sıkıntı çektik. Bu sene bakıyoruz ki kar yok, İnşallah sonumuz iyi olur” dedi.

Bir yıl arayla iki farklı Bingöl - 7
Bir yıl arayla iki farklı Bingöl - 8

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