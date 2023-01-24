Bir yıl arayla iki farklı Bingöl

Geçen yıl ocak ayında metrelerce kar olduğunu altını çizen vatandaşlardan Ali Bulki, “Geçen sene bu tarihlerde kar vardı, araçlar ve evler kara gömülüydü. Ulaşımda da bayağı bir sıkıntı çektik. Bu sene bakıyoruz ki kar yok, İnşallah sonumuz iyi olur” dedi.