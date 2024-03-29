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Birçok ilçeden büyük mahallenin rakipsiz muhtar adayı: Karşısına başka aday çıkmadı

Türkiye hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. Belediye başkanlıkları kadar muhtarlık seçimlerinde de büyük bir rekabet var. Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bağlı 23 bin 150 seçmenli Kent Koop Mahallesi’nde ise durum farklı. 4 dönem üst üste muhtar seçilen Şükran Ayaz’ın bu seçimlerde karşısına aday çıkmadı. Seçimlere ilişkin konuşan Ayaz, “Rakipsiz bir muhtar olarak inşallah 25 yıla tamamlayacağız.” dedi.

Birçok ilçeden büyük mahallenin rakipsiz muhtar adayı: Karşısına başka aday çıkmadı - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema Dairesi’nde 15 yıl memurluk yapan Şükran Ayaz, ilk kez 2004 yerel seçiminde yaşadığı 31 bin nüfuslu Kent Koop Mahallesi’nde muhtar adayı oldu.

Ayaz, 9 erkek aday arasından en çok oyu alarak muhtar seçildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Birçok ilçeden büyük mahallenin rakipsiz muhtar adayı: Karşısına başka aday çıkmadı - 2

Şükran Ayaz, 2009 seçiminde 4 aday, 2014 seçiminde 2 aday, 2019 seçiminde de 3 adayı geride bırakıp, en fazla oyla muhtar seçildi.

Birçok ilçeden büyük mahallenin rakipsiz muhtar adayı: Karşısına başka aday çıkmadı - 3

Muhtarlık görevinin yanında sosyal yardım faaliyetlerinden, kadına şiddetle mücadeleye kadar birçok çalışma yapan ve mahallenin Şükran Ablası olarak bilinen Şükran Ayaz’ın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde karşısına aday çıkmadı.

Birçok ilçeden büyük mahallenin rakipsiz muhtar adayı: Karşısına başka aday çıkmadı - 4

23 bin 150 seçmen ile birçok mahalleden daha fazla seçmen sayısına sahip mahallede tek aday olan Şükran Ayaz, en rahat kampanya dönemini geçirdi.

Şükran Ayaz, yine de hazırlattığı broşürler ve afişlerle projelerini anlatarak, seçmenden oy istedi.

Birçok ilçeden büyük mahallenin rakipsiz muhtar adayı: Karşısına başka aday çıkmadı - 5

2 çocuk annesi Şükran Ayaz, 2004 yerel seçiminde muhtar olmaya karar verdiğini söyleyerek, “O yıl yerel seçimde Kent Koop Mahallesi’ne bir kadın eli değsin istedim. 9 erkek adayımız vardı. Tek kadındım ve erkek adaylar hiç bana şans vermiyorlardı. ‘Kadından muhtar olmaz, biz adayız, biz daha güçlüyüz’ diyorlardı. Beni yıldırmak için ellerinden geleni yaptılar; ama ben yılmadım. ‘Bir oyum bile olsa aday olacağım’ dedim. En çok desteği kadınlardan aldım. Beylerden ‘Kadından muhtar olur mu?’ sorusuyla karşılaştığım zaman olmuştu. 2004 yılında tek tek evleri gezerken kadınlar ise ‘Kadın muhtar olsun, kapınıza geldiğimiz zaman rahatlıkla konuşalım, sıkıntımızı anlatalım’ demişlerdi. Öyle olunca kadın gücünü arkama aldım. Kadın gücü ve kadın emeği ile Kent Koop’u kazandım.” dedi.

Birçok ilçeden büyük mahallenin rakipsiz muhtar adayı: Karşısına başka aday çıkmadı - 6

Mahallenin 23 bin 150 seçmeni olduğunu söyleyen Ayaz, “Batıkent semtinde diğer mahallelerde de benden sonra kadın adaylar, muhtarlar çıktı. Bundan dolayı ayrıca mutluyum. Ben bu mahallenin yalnızca muhtarı değilim; ablasıyım, kızıyım, kardeşiyim, mahallenin her şeyiyim. Biz mahallemizi çok seviyoruz. Kocaman bir aileyiz biz.” ifadelerini kullandı.

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