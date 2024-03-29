Birçok ilçeden büyük mahallenin rakipsiz muhtar adayı: Karşısına başka aday çıkmadı
Türkiye hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. Belediye başkanlıkları kadar muhtarlık seçimlerinde de büyük bir rekabet var. Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bağlı 23 bin 150 seçmenli Kent Koop Mahallesi’nde ise durum farklı. 4 dönem üst üste muhtar seçilen Şükran Ayaz’ın bu seçimlerde karşısına aday çıkmadı. Seçimlere ilişkin konuşan Ayaz, “Rakipsiz bir muhtar olarak inşallah 25 yıla tamamlayacağız.” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema Dairesi’nde 15 yıl memurluk yapan Şükran Ayaz, ilk kez 2004 yerel seçiminde yaşadığı 31 bin nüfuslu Kent Koop Mahallesi’nde muhtar adayı oldu.
Ayaz, 9 erkek aday arasından en çok oyu alarak muhtar seçildi.