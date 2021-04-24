Bitkisel hayata girip hafızası silinen kızına, her şeyi yeniden öğretti

"NESLİHAN İÇİN YAŞIYORUM"

Neslihan’ın Bursa'da, engellilere eğitim veren özel bir okulda eğitim gördüğünü vurgulayan Kabacaoğlu, “Özel eğitim hocaları ile evde özel dersler görüyor. Egzersiz programları da var. Benim hayatımın merkezi Neslihan. Dünya onun etrafında dönüyor. Kızım şu anda, birçok ihtiyacını karşılayabiliyor. Tuvaletini rahatlıkla yapıyor, yeme içme ihtiyacını gideriyor. Günlük yaşamda Neslihan'ın bana yükü, minimum duruma gelmiş durumda" diye konuştu.

"EVDE DUVAR VE KAPI YOK"

Evlerinin içini özel olarak yaptırdıklarını belirten Hale Kabacaoğlu, “Kendime ev almak zorunda kaldım. Bu evi yaptırırken kendime özel olarak yaptırdım. Evde duvar ve kapı yok. Çocuğun evin içerisinde özgürce hareket etmesini istedim ama benim kontrolüm altında olmasını da gözlemlemek için böyle bir şey yaptım. Belli yerlere de aynalar koyarak yansıma metoduyla kontrol altına aldım” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR VE YAZILARLA HATIRLATTI

Neslihan için duvarlara yazı yazdıklarını söyleyen Kabacaoğlu, “Neslihan'ın hafızası sıfırlanmıştı. Hiçbir şey bilmiyordu. Özellikle banyoda, havlu, diş fırçası, diş macunu gibi eşyaların üzerine isimlerini yazdım. Böylece, onları hatırlamasını sağladım. Fotoğraflarla da yüzünü nasıl yıkayacağını, dişini ne şekilde fırçalayacağını, nasıl kurulacağını anlattım. Bunda da başarılı oldum" dedi.