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Bitlis Belediye başkan adayları kimlerdir? Bitlis Belediyesi hangi partide? Bitlis Belediye başkanı kimdir?

Bitlis Belediyesi hangi partide? Bitlis Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bitlis Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bitlis Belediyesini hangi parti kazandı ve Bitlis Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bitlis yerel seçim sonuçları..

Bitlis Belediye başkan adayları kimlerdir? Bitlis Belediyesi hangi partide? Bitlis Belediye başkanı kimdir? - 1

BİTLİS BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bitlis Belediyesini 10.194 alınan oy ve %43.81
oy oranı ile AK Parti adayı Nesrullah TANĞLAY kazanmıştır.

Bitlis Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 5
  • Saadet Partisi1 
  • HDP 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Bitlis Belediye başkan adayları kimlerdir? Bitlis Belediyesi hangi partide? Bitlis Belediye başkanı kimdir? - 2

BİTLİS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bitlis Belediyesi Başkanı Nesrullah TANĞLAY Kimdir?

Bitlis'te 1975'te dünyaya gelen Tanğlay, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nü bitirdi.

1996 yılından bu yana ticaretle uğraşan Tanğlay, AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

8 şubat 2015'ten bu yana AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdüren Tanğlay, evli ve 3 çocuk babası.

2019 Yerel Seçimleri AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı oldu.

Bitlis Belediye başkan adayları kimlerdir? Bitlis Belediyesi hangi partide? Bitlis Belediye başkanı kimdir? - 3

BİTLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Bitlis Belediye başkan adayları kimlerdir? Bitlis Belediyesi hangi partide? Bitlis Belediye başkanı kimdir? - 4

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