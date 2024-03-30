Bitlis Belediye başkan adayları kimlerdir? Bitlis Belediyesi hangi partide? Bitlis Belediye başkanı kimdir?

BİTLİS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bitlis Belediyesi Başkanı Nesrullah TANĞLAY Kimdir?





Bitlis'te 1975'te dünyaya gelen Tanğlay, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nü bitirdi.



1996 yılından bu yana ticaretle uğraşan Tanğlay, AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.



8 şubat 2015'ten bu yana AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdüren Tanğlay, evli ve 3 çocuk babası.





2019 Yerel Seçimleri AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı oldu.