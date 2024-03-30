Bitlis Belediye başkan adayları kimlerdir? Bitlis Belediyesi hangi partide? Bitlis Belediye başkanı kimdir?
Bitlis Belediyesi hangi partide? Bitlis Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bitlis Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bitlis Belediyesini hangi parti kazandı ve Bitlis Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bitlis yerel seçim sonuçları..
BİTLİS BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bitlis Belediyesini 10.194 alınan oy ve %43.81
oy oranı ile AK Parti adayı Nesrullah TANĞLAY kazanmıştır.
Bitlis Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 5
- Saadet Partisi1
- HDP 1