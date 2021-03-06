Bitlis şehitleri için son görev

Bingöl'den Bitlis Tatvan'a giden helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 şehitten 5'inin naaşı, ailelerinin talebi üzerine Ankara'da bulunan Cebeci Şehitliği'ne defnedildi. Şehitlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da, Muhabere Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun cenazesi ise memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Naaşları memleketlerine uğurlanan dört şehit ise, bugün toprağa verilecek.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 06.03.2021 - 06:56 | Son Güncelleme : 06.03.2021 - 06:57

Bitlis şehitleri için son görev - 1

Bitlis, Tatvan'da cougar tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 11 şehit için dün Ankara'da devlet töreni düzenlendi.

Bitlis şehitleri için son görev - 2
Ahmet Hamdi Akseki Camiinde düzenlenen devlet töreninin ardından 11 şehitten Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın cenazeleri Mamak ilçesinde bulunan Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.
Bitlis şehitleri için son görev - 3
Burada düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri, şehitlerin aileleri ve yakınları katıldı.
Bitlis şehitleri için son görev - 4
5 şehidin cenazesi dualar ve gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.
Bitlis şehitleri için son görev - 5

Şehit olan askerlerden Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in naaşı dün özel uçakla saat 17.30'da Afyonkarahisar'a getirildi.

Şehit Karadirek için ailesi ve yakınlarından helallik alındığı sırada ailesi ve yakınları güçlükle ayakta durabilirken, kız kardeşi Elif Karadirek, "Ağabey böyle mi gidecektin? Giderken bizi de götür" diyerek gözyaşı döktü.

Helalliğin ardından şehidin naaşı, cenaze namazının kılınması için Paşa Camii’ne getirildi. 

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Şehidin babası İbrahim, annesi Şerife, eşi Elif ve 3 aylık bebeği İbrahim Aras ile Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek ve il protokolünün katıldığı cenaze namazını, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı.
Bitlis şehitleri için son görev - 7

Şehidin gözü yaşlı eşi Elif Karadirek, "Daha evladına doyamadı. Sen evladını böyle mi görecektin? Evladımız sensiz kaldı" dedi.

Şehit için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çelenk gönderdi.

Şehidin 3 aylık bebeği, kılınan namazın ardından Türk bayrağıyla örtülü tabutun yanına getirildi. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.

Bitlis şehitleri için son görev - 8

Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun cenazesi de Ankara'da düzenlenen devlet töreninin ardından karayolu ile Kırıkkale'ye getirildi.

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Nur Camii'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Kadir Eğriboyun ve Kırıkkale milletvekilleri katıldı.
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BABASININ KEPİ İLE CENAZEDE

Taziyeleri kabul eden şehidin eşi Gül, annesi Hafize Umulu gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin çocukları Arda (14), Aras (10) ve Erva Umulu da (7) babalarının Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

Babasının kepini takan Aras, tabutu öperek babasına veda etti. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Bitlis şehitleri için son görev - 11

Şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir ve Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz Kahramanmaraş'ta, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül Amasya'da, Piyase Uzman Çavuş Tolga Demirci ise Kayseri'de bugün toprağa verilecek.

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