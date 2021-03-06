Bitlis şehitleri için son görev

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 06.03.2021 - 06:56 | Son Güncelleme : 06.03.2021 - 06:57
Bitlis, Tatvan'da cougar tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 11 şehit için dün Ankara'da devlet töreni düzenlendi.
Şehit olan askerlerden Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in naaşı dün özel uçakla saat 17.30'da Afyonkarahisar'a getirildi.
Şehit Karadirek için ailesi ve yakınlarından helallik alındığı sırada ailesi ve yakınları güçlükle ayakta durabilirken, kız kardeşi Elif Karadirek, "Ağabey böyle mi gidecektin? Giderken bizi de götür" diyerek gözyaşı döktü.
Helalliğin ardından şehidin naaşı, cenaze namazının kılınması için Paşa Camii’ne getirildi.
Şehidin gözü yaşlı eşi Elif Karadirek, "Daha evladına doyamadı. Sen evladını böyle mi görecektin? Evladımız sensiz kaldı" dedi.
Şehit için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çelenk gönderdi.
Şehidin 3 aylık bebeği, kılınan namazın ardından Türk bayrağıyla örtülü tabutun yanına getirildi. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.
Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun cenazesi de Ankara'da düzenlenen devlet töreninin ardından karayolu ile Kırıkkale'ye getirildi.
Taziyeleri kabul eden şehidin eşi Gül, annesi Hafize Umulu gözyaşlarına boğuldu.
Şehidin çocukları Arda (14), Aras (10) ve Erva Umulu da (7) babalarının Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.
Babasının kepini takan Aras, tabutu öperek babasına veda etti. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.
Şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir ve Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz Kahramanmaraş'ta, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül Amasya'da, Piyase Uzman Çavuş Tolga Demirci ise Kayseri'de bugün toprağa verilecek.