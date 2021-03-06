Bitlis şehitleri için son görev

Şehit olan askerlerden Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in naaşı dün özel uçakla saat 17.30'da Afyonkarahisar'a getirildi.

Şehit Karadirek için ailesi ve yakınlarından helallik alındığı sırada ailesi ve yakınları güçlükle ayakta durabilirken, kız kardeşi Elif Karadirek, "Ağabey böyle mi gidecektin? Giderken bizi de götür" diyerek gözyaşı döktü.

Helalliğin ardından şehidin naaşı, cenaze namazının kılınması için Paşa Camii’ne getirildi.