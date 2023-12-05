Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı asılsız çıktı

Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, suyu boşaltmak için çalışma başlattı. Çalışma sonucunda bebeğe ait hiçbir ize rastlanılmadı. Sona eren çalışmaların ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı asılsız çıktı - 1

Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp boşaltılan 4 katlı sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı asılsız çıktı - 2

Polis, binanın etrafını güvenlik şeridiyle kapatırken itfaiye ekipleri de bodrum kattaki suyun boşaltılması için çalışma başlattı.

Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı asılsız çıktı - 3

Olay yerine gelen 15 kişilik itfaiye ekibi 9 su tahliye motoru ve 5 itfaiye aracıyla 4 saatlik çalışmanın ardından içerideki suyu tahliye etti.

Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı asılsız çıktı - 4

Ekiplerin incelemesinde bebeğe ait hiçbir ize rastlanılmadı.

Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı asılsız çıktı - 5

Sona eren çalışmaların ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı asılsız çıktı - 6
Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı asılsız çıktı - 7
Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı asılsız çıktı - 8
Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı asılsız çıktı - 9
Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı asılsız çıktı - 10
Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı asılsız çıktı - 11
Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı asılsız çıktı - 12
Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı asılsız çıktı - 13
Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı asılsız çıktı - 14
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