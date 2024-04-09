Bodrum'a son 48 saatte 30 binden fazla araç giriş yaptı

"Talep başladı ve havaların güzel olmasıyla son dakika fırsatları devam edecek. Son dakika rezervasyonları da gelmeye başlıyor." diye konuşan Şahin, "Nisan ayıyla sezon bu yıl ilk defa erken açılacak. Eğlence sektöründe belli mekanlar, oteller erken açmaya başladı. Bundan dolayı da şu anda bir hareketlilik var. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lar civarında. Oda ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok; yerlerimiz mevcut. Bodrum'da her bütçeye uygun tatil var. Uçaklar dolduğu sürece uçak firmaları ek seferler koyabiliyor. Bodrum'a geçtiğimiz gün ilk kruvaziyer geldi ve içerisinde yaklaşık 500 turist vardı. Bodrum sezona hazır, misafirlerini ağırlamayı bekliyor ve kruvaziyerler gelmeye devam edecek." diye konuştu.