Bodrum’a beklenen yağışlar gelmedi: Yaz ayları için tehlike çanları çalıyor
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum’a şubat ayında henüz yağış düşmedi. İlçenin su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 15’te, Geyik Barajı’nınki ise yüzde 56’da kaldı. Uzmanlar, önümüzdeki bahar aylarında da beklenen yağışların yaşanmaması durumunda, Bodrum Yarımadası genelinde su sıkıntısı yaşanmaya devam edileceğine dikkat çekti.
Bodrum’a içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarındaki su seviyesi, geçen yıl eylül ayı sonlarına doğru dip noktaya indi; 2 baraj da kapatıldı.
Sonbaharda etkili olan yağışlar, barajlara can suyu oldu. Bodrum’da kasım ayında metrekareye 113, aralık ayında 168,5 kilogram yağış düşerken; ocak ayında bu rakam yarı yarıya gerileyerek 80,7’ye düştü.
Şubat ayı başlarında ilçe genelinde yağışlar görünmezken, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredip, 22 derecelere kadar ulaştı.
Şubat ayında Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 15’te, Geyik Barajı’ndaki su seviyesi de yüzde 56’da kaldı.