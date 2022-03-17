Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi

"ÇALIŞMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Doğal alanların göz göre göre katletmesine izin vermeyeceklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Küçükbük Mahallesi Kızılburun mevkisinde bir inşaat firması tarafından yapılan doğa tahribatıyla ilgili gereken tüm yasal süreci sonuna kadar kullanacağız. Kıyıdaki hafriyat kalkana kadar çalışmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.