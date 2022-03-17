Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize hafriyat dökümü yaptığı belirlenen inşaat firmasının çalışma izni, belediye tarafından iptal edilirken 30 bin lira da ceza kesildi.

Haberler - DHA 17.03.2022 - 14:26

Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 1

'da Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde deniz kenarındaki parselde yürütülen inşaat çalışmalarında, iş makineleri ve kamyonlarla deniz doldurulmaya başlandı.

Durumu fark eden Küçükbüklüler ve çevreciler, denizin doldurulmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip kayıt altına aldı. Ardından da durum Belediyesi'ne bildirildi.

Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 2

İhbar üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Zabıta ekiplerince firmaya 30 bin lira ceza kesilirken, alan eski haline dönüştürülene kadar da firmanın çalışma izinleri iptal edildi.

Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 3

TUTANAK TUTULDU

Ayrıca Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilmek üzere söz konusu inşaat firması hakkında tutanak tutuldu.

Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 4

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, 400 kamyon hafriyatın deniz kıyısına döküldüğünü belirlediklerini söyledi.

Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 5

"ÇALIŞMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Doğal alanların göz göre göre katletmesine izin vermeyeceklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Küçükbük Mahallesi Kızılburun mevkisinde bir inşaat firması tarafından yapılan doğa tahribatıyla ilgili gereken tüm yasal süreci sonuna kadar kullanacağız. Kıyıdaki hafriyat kalkana kadar çalışmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 6

Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri ile Belediye Çevre Denetim Birimi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, Küçükbük sahilinde dökülen hafriyat ve dolgunun tespitlerinin sürdüğü, 400 kamyon hafriyatın deniz kıyısına döküldüğünü belirlediklerini söyledi. 

Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 7
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 8
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 9
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 10
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 11
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 12
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 13
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 14
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 15
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 16
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 17
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 18
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 19
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 20
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 21
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 22
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 23
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 24
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 25
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 26
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 27
Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - 28

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER