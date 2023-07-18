Bodrum’da hareketli anlar (Yangın çıkardı, kendini boğmaya kalktı, polisin silahını almaya çalıştı)
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yangın çıkaran V. İ. isimli kişi, daha sonra denize atladı. Boğulma tehlikesi geçiren adam, bir yatın görevlileri tarafından kurtarıldı. Emniyet güçlerinin gözaltına aldığı V. İ. bu sırada polisin silahını almaya yeltendi. Ekip aracına alınan adam, karakola götürüldü.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir kişi hareketli anlar yaşanmasına neden oldu.
İçmeler mevkiinde kurduğu çadırda konaklayan V.İ. isimli adam, görgü tanıklarının iddiasına göre uyuşturucu kullanıp, daha sonra yangın çıkardı.