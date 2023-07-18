Bodrum’da hareketli anlar (Yangın çıkardı, kendini boğmaya kalktı, polisin silahını almaya çalıştı)

Polis ve zabıta ekipleri tarafından yola çıkarılan V. İ., “Ben ailemle sorun yaşadım ve 3 gün önce buraya gelip çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım fakat başaramadım. Daha sonra kendimi denize boğmaya çalıştım, kurtardılar.” dedi.