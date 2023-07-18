Bodrum’da hareketli anlar (Yangın çıkardı, kendini boğmaya kalktı, polisin silahını almaya çalıştı)

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yangın çıkaran V. İ. isimli kişi, daha sonra denize atladı. Boğulma tehlikesi geçiren adam, bir yatın görevlileri tarafından kurtarıldı. Emniyet güçlerinin gözaltına aldığı V. İ. bu sırada polisin silahını almaya yeltendi. Ekip aracına alınan adam, karakola götürüldü.

Bodrum’da hareketli anlar (Yangın çıkardı, kendini boğmaya kalktı, polisin silahını almaya çalıştı) - 1

Muğla’nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir kişi hareketli anlar yaşanmasına neden oldu.

İçmeler mevkiinde kurduğu çadırda konaklayan V.İ. isimli adam, görgü tanıklarının iddiasına göre uyuşturucu kullanıp, daha sonra yangın çıkardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da hareketli anlar (Yangın çıkardı, kendini boğmaya kalktı, polisin silahını almaya çalıştı) - 2

Çevredekilerin müdahalesinin ardından denize giren adam, açığa doğru yüzdü. Yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum’da hareketli anlar (Yangın çıkardı, kendini boğmaya kalktı, polisin silahını almaya çalıştı) - 3

Açığa doğru yüzen V. İ., boğulma tehlikesi geçirince yakındaki bir yatın görevlileri botla giderek şahsı kurtarıp, daha sonra karaya getirdi.

Bodrum’da hareketli anlar (Yangın çıkardı, kendini boğmaya kalktı, polisin silahını almaya çalıştı) - 4

Polis ve zabıta ekipleri tarafından yola çıkarılan V. İ., “Ben ailemle sorun yaşadım ve 3 gün önce buraya gelip çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım fakat başaramadım. Daha sonra kendimi denize boğmaya çalıştım, kurtardılar.” dedi.

Bodrum’da hareketli anlar (Yangın çıkardı, kendini boğmaya kalktı, polisin silahını almaya çalıştı) - 5

V.İ., bir süre sonra polisin silahını almak için yeltendi fakat polis ve zabıta tarafından durduruldu.

Bodrum’da hareketli anlar (Yangın çıkardı, kendini boğmaya kalktı, polisin silahını almaya çalıştı) - 6
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