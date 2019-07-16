Bodrum'da korkutan yangın
İHA
Muğlan'ın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Bodrum'un Gündoğan mahallesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
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Gündoğan mahallesi Yayladağ mevki'inde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
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RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan 3 helikopter, karadan ise 6 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozerle müdahale ediliyor.
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