NTV

Bodrum'da korkutan yangın

İHA

Muğlan'ın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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    Bodrum'un Gündoğan mahallesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

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    Gündoğan mahallesi Yayladağ mevki'inde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

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    RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

    RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

    Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan 3 helikopter, karadan ise 6 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozerle müdahale ediliyor.

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