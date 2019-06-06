Bodrum’da trafik kilit
DHA, Anadolu Ajansı
Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
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170 bin nüfüslu ilçeye tatil nedeniyle gelen araç sayısı 150 bini aştı.
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Bayramın üçüncü gününde çoğunlukla yakın iller İzmir, Aydın, Denizli'den araçlarıyla gelen tatilciler, kent girişinde yoğunluğa neden oldu.
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Tatilciler, araç kuyruğu nedeniyle ilçeye girmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Milas-Bodrum kara yolu, Torba Mahallesi girişi ve Yokuşbaşı mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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Trafik polisleri tatilcilerin ilçeye güvenli şekilde geçişini sağlamak için çalıştı.
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İlçeye ulaşmayı başaran tatilciler ise Bodrum'un dünyaca ünlü koyları ve plajlarında denize girip serinledi. Tatilcilerin bir kısmı ise Bodrum Kalesi manzaralı fotoğraf çekip, antik tiyatroyu gezdi.
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Sahillerdeki kalabalığın yanı sıra denizdeki lüks yat yoğunluğu da dikkati çekti.
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Tatilini yatlarında geçirmek isteyenler, Bodrum Körfezi açıklarına demirledikleri teknelerinden kendilerine Ege'nin serin sularına bıraktı.
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