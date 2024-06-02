Bodrum’daki kanlı infazlara ağırlaştırılmış müebbet istemi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde araçta tartıştığı avukatı Mehmet Erdal Çam ile emekli icra müdür Özcan Çavdar’ı öldüren Galip Özmen hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, Özmen’in 2018’de kiraladığı apart otel ile ilgili açılan davayı kaybetmesinden avukatı Çam’ı sorumlu tutup, kendisini dolandırdığını, Çam’la tanıştıran Çavdar’ı da zararını karşılamadığı gerekçesiyle planlayarak öldürdüğü belirtildi.
Bodrum’da tartıştığı avukatı ile emekli icra müdürünü öldüren sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Olay, 22 Eylül 2023’te saat 17.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde meydana geldi.
Galip Özmen, arkadaşı Osman Kemiklioğlu, avukatı Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar ile bir kafeteryada buluşup, kahve içti.
Ardından Galip Özmen, Çam ve Çavdar ile yemeğe gitmek üzere bir hafif ticari araca bindi.
Osman Kemiklioğlu ise kendi aracıyla gruba eşlik etti.
Yolda Galip Özmen ile avukatı Çam arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Galip Özmen, yanında tabancasıyla önce Özcan Çavdar’ı, araçtan indiği sırada da Mehmet Erdal Çam’ı başından vurdu.