Bodrum’daki kanlı infazlara ağırlaştırılmış müebbet istemi

Özmen’in iddiasına göre, davanın bitmesine rağmen Çam’ın kendisinden para istediği ve dolandırıldığını iddia ederek zararın karşılanması için ödediği paraları Çavdar’dan karşılamasını istediğine de iddianamede yer verildi.

Parasını alamayan Özmen, öldürme planı yaparak bu planı Kemiklioğlu ile paylaştığına da dikkat çekildi.

Özmen’in, Kemiklioğlu’nun aracıyla yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Denizli'den Bodrum'a geldiği de iddianameye girdi.