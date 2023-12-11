Bodrum’u birbirine katan kaza (Alkollü sürücü kaçmak istedi)
Bodrum’da alkollü sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan kadın kaçmaya çalışınca, vatandaşlar araya girdi. Sürücü ve araçtaki kadın ile vatandaşlar arasındaki sözlü tartışma arbedeye dönüşünce polis devreye girdi. İki kadın gözaltına alındı.
Bodrum’da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı.
Olay, Cevat Şakir Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ş.B. idaresindeki 34 BZM 236 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediye meydanı girişinde kaldırıma çıktı.