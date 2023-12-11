Bodrum’u birbirine katan kaza (Alkollü sürücü kaçmak istedi)

Bodrum’da alkollü sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan kadın kaçmaya çalışınca, vatandaşlar araya girdi. Sürücü ve araçtaki kadın ile vatandaşlar arasındaki sözlü tartışma arbedeye dönüşünce polis devreye girdi. İki kadın gözaltına alındı.

Bodrum’u birbirine katan kaza (Alkollü sürücü kaçmak istedi) - 1

Bodrum’da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı.

Olay, Cevat Şakir Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ş.B. idaresindeki 34 BZM 236 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediye meydanı girişinde kaldırıma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’u birbirine katan kaza (Alkollü sürücü kaçmak istedi) - 2

Park halindeki elektrikli scooterlara çarpıp dubaları, aydınlatma direğini ve çöp kovasını deviren otomobil, altında kırık duba ile bir süre seyretti.

Kaza sonrası otomobilin sürücüsü durmayıp kaçmaya çalıştı.

Bodrum’u birbirine katan kaza (Alkollü sürücü kaçmak istedi) - 3

Sürücü Ş.B. ve yanındaki M.Y. isimli kadın, vatandaşlar tarafından durduruldu.

Bodrum’u birbirine katan kaza (Alkollü sürücü kaçmak istedi) - 4

SÖZLÜ TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Araçta yolcu olarak bulunan M.Y. ve vatandaşlar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

Olayın daha fazla büyümemesi için diğer vatandaşlar araya girdi.

Kadın, tartıştığı adama küfür ve tehditler savurdu.
Bodrum’u birbirine katan kaza (Alkollü sürücü kaçmak istedi) - 5

İhbarın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polise de direnip tekme atan M.Y. ile 2,20 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ş.B. ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Bodrum’u birbirine katan kaza (Alkollü sürücü kaçmak istedi) - 6

Ş.B.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, polise mukavemet gösterme ve tehdit suçlarından adliyeye sevk edildi.
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