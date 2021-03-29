Bodrum'un drone'lu çobanı: Adım adım izliyor

Altı yüz keçisiyle hergün dağa çıkmak zorunda olan Bodrum'un teknolojiye meraklı çobanı, kaçan keçileri drone yardımıyla buluyor. Drone'un hayvanlarını yönlendirmekte kolaylık saladığını ifade eden çoban, ''Kayboldukları bölgeleri tahmin edip drone'u gönderip sesinden korktukları için ahıra doğru yönlendiriyoruz'' dedi.

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İHA 29.03.2021 - 14:47

Bodrum’da 600 keçisini her gün dağa çıkaran ve akşama kadar başında duran 3 çocuk babası 41 yaşındaki Cemil Çoban drone sayesinde her gün dağa çıkmaktan kurtuldu.

Çoban, Çırkan Mahallesi Kazderesi mevkiindeki küçükbaş besisinden sabah erken keçilerini dağa salıyor.

Dağ yoluna kadar motosikletiyle keçilerini başka yöne sapmasını engelleyen Çoban, daha sonra drone ile dağda gezen keçileri 2 saate bir kontrol ediyor.

Sabahtan akşama kadar keçilerinin başında duran Çoban drone sayesinde kilometrelerce yol yürümekten kurtulmuş oldu.

Birçok kez keçilerini kaybeden Çoban keçileri günlerce aramak zorunda kalıyordu.

Şimdilerde drone ile kaybolan keçisini dakikalar içersinde buluyor.

Dağda doğum yapan keçilerini eskiden bulmanın zor olduğunu söyleyen ve bulamadıkları zaman ise tilki tarafından telef edilmiş halde bulunduğunu söyleyen Çoban, drone sayesinde keçilerini istediği gibi yönlendirdiğini ve kaybolan keçecilerini kısa sürede bulduklarını ifade etti.

Eskiden motosikletle dağ taş gezerek sürüsünü takip ettiğini ifade eden Cemil Çoban, “Keçi çok zor bir hayvan. Koyun gibi düz merada otlamaz gözü dağda olur. Önce crose motosiklet alarak sürümüzü yönlendirdik. Motosikletin ulaşamadığı yerlere de bir çözüm ararken drone geldi aklımıza. Drone aldım ve şu an kullanıyorum. Hayvanlarımızı yönlendirmede ve kaybolan hayvanlarımızı bulmada çok işimize yarıyor. Zamanımız tamamen hayvancılıkla geçiyor. Kaybolan hayvanlarımızı da bulup drone ile yönlendirebiliyoruz. Kayboldukları bölgeleri tahmin edip drone'u gönderip sesinden korktukları için ahıra doğru yönlendiriyoruz” dedi.

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