Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi boğazı yüzerek geçti
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardım kampanyası için farkındalık oluşturmak amacıyla "Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı"na katıldı.
Kanlıca İskelesi'nden, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın startıyla başlayan yarış, Kuruçeşme'de sonra erdi. 70'ten fazla ülkeden 2600'ü aşkın sporcu, 6,5 kilometrelik parkurda mücadele etti.