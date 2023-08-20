Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi boğazı yüzerek geçti

Burcunaz Narin ise kadınlar genel kategorisinde 42 dakika 54 saniye ile en üst sırada bulunurken, Hilal Zeyneb Saraç 43 dakika 59 saniye ile ikinciliği, Ada Liza Çelik de 44 dakika 17 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.