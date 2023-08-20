Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi boğazı yüzerek geçti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardım kampanyası için farkındalık oluşturmak amacıyla "Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı"na katıldı.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi boğazı yüzerek geçti - 1

Kanlıca İskelesi'nden, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın startıyla başlayan yarış, Kuruçeşme'de sonra erdi. 70'ten fazla ülkeden 2600'ü aşkın sporcu, 6,5 kilometrelik parkurda mücadele etti.

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Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi boğazı yüzerek geçti - 2

Organizasyonda  6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardım kampanyası için farkındalık oluşturmak amacıyla Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da organizasyonda yüzdü.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi boğazı yüzerek geçti - 3

Yarışın erkekler genel kategorisinde birinci 41 dakika 22 saniye ile Doğukan Ulaç oldu. Kerem Hoşgör 43 dakika 31 saniyeyle ikinciliği elde ederken, Halil Şensoy 43 dakika 44 saniyeyle yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi boğazı yüzerek geçti - 4

Burcunaz Narin ise kadınlar genel kategorisinde 42 dakika 54 saniye ile en üst sırada bulunurken, Hilal Zeyneb Saraç 43 dakika 59 saniye ile ikinciliği, Ada Liza Çelik de 44 dakika 17 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi boğazı yüzerek geçti - 5
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi boğazı yüzerek geçti - 6
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi boğazı yüzerek geçti - 7
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi boğazı yüzerek geçti - 8
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi boğazı yüzerek geçti - 9
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi boğazı yüzerek geçti - 10
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi boğazı yüzerek geçti - 11
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