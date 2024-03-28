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Bolu Belediye başkan adayları kimlerdir? Bolu Belediyesi hangi partide? Bolu Belediye başkanı kimdir?

Bolu Belediyesi hangi partide? Bolu Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bolu Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bolu Belediyesini hangi parti kazandı ve Bolu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bolu yerel seçim sonuçları..

Bolu Belediye başkan adayları kimlerdir? Bolu Belediyesi hangi partide? Bolu Belediye başkanı kimdir? - 1

BOLU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bolu Belediyesini 49.697 alınan oy ve %52.71 oy oranı ile CHP adayı Tanju Özcan kazanmıştır.

Bolu Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • CHP 3
  • AK Parti 3
  • MHP 2
  • HAMZA EFE 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu Belediye başkan adayları kimlerdir? Bolu Belediyesi hangi partide? Bolu Belediye başkanı kimdir? - 2

BOLU BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan Kimdir?


Bolu – 1973, Galip, Emine.

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24, 25, 26 ve 27. Dönemde Bolu Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Bolu Belediye başkan adayları kimlerdir? Bolu Belediyesi hangi partide? Bolu Belediye başkanı kimdir? - 3

BOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Bolu Belediye başkan adayları kimlerdir? Bolu Belediyesi hangi partide? Bolu Belediye başkanı kimdir? - 4

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