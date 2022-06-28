Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin yaklaşık 200 metre dışında toprak kayması meydana geldi, İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 28.06.2022 - 10:51

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı - 1

'da sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı - 2

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin yaklaşık 200 metre dışında, İstanbul istikametine doğru yolun sağında toprak kayması meydana geldi.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı - 3

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapattı.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı - 4

Bu nedenle araçlar, İstanbul istikameti için Abant kavşağından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendiriliyor.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı - 5

Bolu Valisi Erkan Kılıç, heyelan nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

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