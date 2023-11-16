Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?)
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı. Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zaman ulaşıma açılacak?
Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.