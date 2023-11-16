Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?)

Kılıç, havanın karanlık olması ve heyelan riskinin bulunması nedeniyle şu anda bölgede çalışma yapılmasının çok zor olduğunu anlatarak, "Otoyolun İstanbul istikameti gece boyunca ulaşıma kapalı olacak. Ankara istikametinde ise ulaşım normal şekilde sağlanacak. Havanın aydınlanması ile birlikte Karayolları ekipleri bölgede temizlik çalışması yapacak. Çalışmanın ardından yolun ulaşıma açılması konusu değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.