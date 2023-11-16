Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?)

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı. Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zaman ulaşıma açılacak?

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?) - 1

Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?) - 2

Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinde trafiği kapattı.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?) - 3

Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?) - 4

Karayolları Genel Müdürlüğü Bolu Dağı Tünel İşletme Şefliği ekiplerinin güvenlik tedbirlerinin aldığı bölgeden araç geçişine izin verilmiyor.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?) - 5

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri de akmaların olduğu alana gelerek incelemede bulundu.

İnceleme sonucunda otoyolun İstanbul istikametinin sabaha kadar kapalı olmasına karar verildi.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?) - 6

Sabah, ekipler tarafından yapılacak temizlik çalışmasının ardından yolun ulaşıma açılıp açılmaması konusunun yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?) - 7

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Avcı ile Bolu Dağı Tüneli kesimine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda bölgede yaşanan bir heyelan olmadığını, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikametinin İstanbul çıkışını geçtikten sonra yolun sağ tarafında toprak akmasının meydana geldiğini kaydetti.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?) - 8

Bolu Dağı Tüneli çıkışında 10 Temmuz 2023 tarihinde heyelan olan bölgede gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle toprak akması yaşandığını belirten Kılıç, "Şu anda bölgede heyelan olmadı. Yola akan su ve toprak bulunuyor. Ekiplerin incelemesinin sonucunda trafik güvenliğin sağlanması amacıyla otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapatma kararı alındı." dedi.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?) - 9

Kılıç, havanın karanlık olması ve heyelan riskinin bulunması nedeniyle şu anda bölgede çalışma yapılmasının çok zor olduğunu anlatarak, "Otoyolun İstanbul istikameti gece boyunca ulaşıma kapalı olacak. Ankara istikametinde ise ulaşım normal şekilde sağlanacak. Havanın aydınlanması ile birlikte Karayolları ekipleri bölgede temizlik çalışması yapacak. Çalışmanın ardından yolun ulaşıma açılması konusu değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?) - 10
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?) - 11
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?) - 12
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