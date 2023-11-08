Bolu Dağı Tüneli yeniden açıldı, D-100’de trafik normale döndü

Bolu Dağı Tüneli, bölgede gelen heyelanların trafiği olumsuz etkilememesi için 90 metre uzatıldı. Tünel, 42 gün süren çalışmaların ardından dün yeniden trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla birlikte, trafiğin yönlendirildiği D-100 karayolunda oluşan trafik normale döndü.

Bolu Dağı Tüneli yeniden açıldı, D-100’de trafik normale döndü - 1

Anadolu Otoyolu’nun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasında kalan 23 kilometrelik güzergah, 25 Eylül günü Bolu Dağı Tüneli’nin uzatılması ve viyadüklerdeki derz çalışması için ulaşıma kapatıldı.

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Bolu Dağı Tüneli yeniden açıldı, D-100’de trafik normale döndü - 2

Araçlar, mecburi güzergah olarak D-100 karayoluna yönlendirildi.

Bolu Dağı Tüneli yeniden açıldı, D-100’de trafik normale döndü - 3

Bu süreçte yoğun trafik yaşanırken, çalışmalar 42 gün sonra tamamlandı.

Bolu Dağı Tüneli yeniden açıldı, D-100’de trafik normale döndü - 4

Çalışmalar sonunda Bolu Dağı Tüneli, 90 metre uzatıldı. Tünel, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı tören ile açıldı.

Tünelin açılmasıyla birlikte D-100’de oluşan trafik çilesi sona erdi.
Bolu Dağı Tüneli yeniden açıldı, D-100’de trafik normale döndü - 5
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