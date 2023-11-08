Bolu Dağı Tüneli yeniden açıldı, D-100’de trafik normale döndü
Bolu Dağı Tüneli, bölgede gelen heyelanların trafiği olumsuz etkilememesi için 90 metre uzatıldı. Tünel, 42 gün süren çalışmaların ardından dün yeniden trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla birlikte, trafiğin yönlendirildiği D-100 karayolunda oluşan trafik normale döndü.
Anadolu Otoyolu’nun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasında kalan 23 kilometrelik güzergah, 25 Eylül günü Bolu Dağı Tüneli’nin uzatılması ve viyadüklerdeki derz çalışması için ulaşıma kapatıldı.