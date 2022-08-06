Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza

Bolu Dağı Tüneli'nde, 3 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Haberler - İHA - DHA 06.08.2022 - 03:44 | Son Güncelleme : 06.08.2022 - 03:58

Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza - 1

Anadolu Otoyolu'nun Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza - 2

Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde meydana geldi.

Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza - 3

Ankara yönünde seyreden Cemal Yıldırım idaresindeki 75 AK 408 plakalı kamyonet, Bolu Dağı Tüneli'nde önünde seyreden TIR'a çarptı. Daha sonra arkadan gelen 2 TIR da kazaya karıştı.

Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza - 4

Kazada, ön kısmı hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Cemal Yıldırım araçta sıkıştı.

Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza - 5

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralı kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.

Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza - 6

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza - 7

Kazaya karışan TIR'lardan birinde yüklü olan sıfır kilometre otomobillerden bazıları da kazada hasar gördü.

Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza - 8

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle, 3 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe kapatılırken, TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza - 9

Olay yerine çağrılan çekiciler tarafından araçların kaldırılmasıyla birlikte, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı.

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