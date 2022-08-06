Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza

Haberler - İHA - DHA 06.08.2022 - 03:44 | Son Güncelleme : 06.08.2022 - 03:58
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde meydana geldi.
Ankara yönünde seyreden Cemal Yıldırım idaresindeki 75 AK 408 plakalı kamyonet, Bolu Dağı Tüneli'nde önünde seyreden TIR'a çarptı. Daha sonra arkadan gelen 2 TIR da kazaya karıştı.
Kazada, ön kısmı hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Cemal Yıldırım araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralı kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazaya karışan TIR'lardan birinde yüklü olan sıfır kilometre otomobillerden bazıları da kazada hasar gördü.
Kaza nedeniyle, 3 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe kapatılırken, TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay yerine çağrılan çekiciler tarafından araçların kaldırılmasıyla birlikte, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı.