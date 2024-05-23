Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Bolu Dağı'nda etkili olan yağmur ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor - 1

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor - 2

Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor - 3

Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor - 4
Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor - 5
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