Bolu’da referandum: Köyden ayrılıp merkez ilçeye bağlandılar

Bolu’nun merkeze bağlı Ağaççılar köyündeki Beyaz İnci Mahallesi, dün sandık başına gitti. Mahalleli, köy sınırından ayrılıp, merkez ilçe sınırları içine girmek için oy kullandı. Referandum sonucunda, 135 kişi köyden ayrılma yönünde oy kullanırken, 4 kişi de köy sınırları içinde kalmak için oy kullandı. Köy muhtarı, resmi yazışmaların tamamlanması halinde 31 Mart yerel seçiminde vatandaşların belediye başkanlığı için oy verebileceğini söyledi.

Bolu’da referandum: Köyden ayrılıp merkez ilçeye bağlandılar - 1

Bolu’nun merkeze bağlı Ağaççılar köyüne bağlı Beyaz İnci Mahallesi, dün referendum için sandık başına gitti.

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Bolu’da referandum: Köyden ayrılıp merkez ilçeye bağlandılar - 2

Ağaççılar köyüne bağlı Beyaz İnci Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, Bolu Belediyesi sınırlarına girebilmek için başvuru yaptı

Başvurunun ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu referandum yapılmasına karar verdi.

561 seçmenin bulunduğu mahallede 139 kişi referandumda oy kullandı.
Bolu’da referandum: Köyden ayrılıp merkez ilçeye bağlandılar - 3

“Evet” ve “Hayır” şeklinde gerçekleştirilen kapalı oylamada sandığa giden vatandaşlardan 4’ü “Hayır” oyu verirken, 135 vatandaş ise “Evet” oyu verdi.

Oylama sonucuna göre Beyaz İnci Mahallesi, Ağaççılar köyünden çıkarıldı.
Bolu’da referandum: Köyden ayrılıp merkez ilçeye bağlandılar - 4

Mahallenin bir kısmı Alpağut bir kısmı da Kılıçarslan mahallelerine bağladı.

Bolu’da referandum: Köyden ayrılıp merkez ilçeye bağlandılar - 5

Ağaççılar Köyü Muhtarı Turan Cebeci, “İşlemler tamamlanır resmi yazışmalar biterse 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, vatandaşlar belediye için oy kullanabilecekler.” dedi.

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