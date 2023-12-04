Bolu’da referandum: Köyden ayrılıp merkez ilçeye bağlandılar
Bolu’nun merkeze bağlı Ağaççılar köyündeki Beyaz İnci Mahallesi, dün sandık başına gitti. Mahalleli, köy sınırından ayrılıp, merkez ilçe sınırları içine girmek için oy kullandı. Referandum sonucunda, 135 kişi köyden ayrılma yönünde oy kullanırken, 4 kişi de köy sınırları içinde kalmak için oy kullandı. Köy muhtarı, resmi yazışmaların tamamlanması halinde 31 Mart yerel seçiminde vatandaşların belediye başkanlığı için oy verebileceğini söyledi.
Bolu’nun merkeze bağlı Ağaççılar köyüne bağlı Beyaz İnci Mahallesi, dün referendum için sandık başına gitti.