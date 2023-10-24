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Bolu’daki fay hattı incelemesinden, 79 yıl önceki depremin izleri çıktı

Bolu’da Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği alanların tespit edilmesi için 15 kişilik teknik ekibin çalışmaları sürüyor. Fay hattının tespiti için, iş makineleriyle hendek açıldı. Açılan hendeklerde, 1944 yılında büyük yıkıma neden olan 7,4 büyüklüğündeki Bolu-Gerede Depremi’nin yüzek kırıklarına rastlandı.

Bolu’daki fay hattı incelemesinden, 79 yıl önceki depremin izleri çıktı - 1

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Koçbulut, Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Sinan Koşaroğlu ile birlikte 15 kişilik teknik ekip, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Bolu’daki geçiş güzergahının belirlenmesi için çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu’daki fay hattı incelemesinden, 79 yıl önceki depremin izleri çıktı - 2

Karacasu beldesindeki arazilerde iş makineleriyle başlatılan kazılarda fay hattının geçtiği alanlar ortaya çıktı.

Yaklaşık 5 metre derinlikte açılan çukurlarda uzman ekiplerin yaptığı ilk tespitlerde 1944 yılındaki depremin yıktığı alanlardan geçen fay hattı saptandı.

Bolu’daki fay hattı incelemesinden, 79 yıl önceki depremin izleri çıktı - 3

İncelemede ayrıca toprak yapısındaki değişim, toprak içerisindeki yapı malzemeleri ve yumuşak dokulu toprak yapısı ortaya çıkarıldı.

Bolu’daki fay hattı incelemesinden, 79 yıl önceki depremin izleri çıktı - 4

Çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda fay hattının geçtiği alanlar imara kapatılacak.

Karacasu Belde Belediye Başkanı Celal Beydili, diri fay hattı üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı inceliyoruz. Biz bunu İller Bankası ile ortaklaşa yapıyoruz. Bunu yapmayı şu ana kadar kimse düşünmemiş. Fay hattı nereye gidiyor, kaç metre derinlikte olduğu konusunda bilgi sahibi olacağız. Bu bölgeye ev ya da otel yapılacağı zaman nokta atışı yapacağız.” dedi.
Bolu’daki fay hattı incelemesinden, 79 yıl önceki depremin izleri çıktı - 5

Doç. Dr. Fikret Koçbulut ise kazılan hendeklerde 1944 yılında meydana gelen Gerede-Bolu Depremi'nin yüzey kırığını tespit ettiklerini söyledi.

Bolu’daki fay hattı incelemesinden, 79 yıl önceki depremin izleri çıktı - 6

Çalışmayla birlikte, fay hattı geçen bölgenin imara kapatılmasının amaçlandığını anlatan Koçbulut, “Buradaki kazıda açtığımız hendekte kiremit parçaları var ve yıkıntılar başladı. Kiremit parçalarının olduğu yere kadar giden bölümde bir değişiklik bir kırılma var, bir gevşeklik var zeminde. 1944 Bolu-Gerede depreminin yüzey kırığını yakalamaya çalışıyorduk ve bu hendekte yakaladık.” dedi.

Bolu’daki fay hattı incelemesinden, 79 yıl önceki depremin izleri çıktı - 7
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