Bolu’daki fay hattı incelemesinden, 79 yıl önceki depremin izleri çıktı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda fay hattının geçtiği alanlar imara kapatılacak.

Karacasu Belde Belediye Başkanı Celal Beydili, diri fay hattı üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı inceliyoruz. Biz bunu İller Bankası ile ortaklaşa yapıyoruz. Bunu yapmayı şu ana kadar kimse düşünmemiş. Fay hattı nereye gidiyor, kaç metre derinlikte olduğu konusunda bilgi sahibi olacağız. Bu bölgeye ev ya da otel yapılacağı zaman nokta atışı yapacağız.” dedi.