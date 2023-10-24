Bolu’daki fay hattı incelemesinden, 79 yıl önceki depremin izleri çıktı
Bolu’da Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği alanların tespit edilmesi için 15 kişilik teknik ekibin çalışmaları sürüyor. Fay hattının tespiti için, iş makineleriyle hendek açıldı. Açılan hendeklerde, 1944 yılında büyük yıkıma neden olan 7,4 büyüklüğündeki Bolu-Gerede Depremi’nin yüzek kırıklarına rastlandı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Koçbulut, Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Sinan Koşaroğlu ile birlikte 15 kişilik teknik ekip, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Bolu’daki geçiş güzergahının belirlenmesi için çalışma başlattı.