Borcunu ödemedi diye kaçırıp işkence yaptılar
Balıkesir'de alacak nedeniyle husumetli oldukları Furkan A.'yı gözlerini bağlayıp otomobille kaçıran işkenceyle 2 bin 500 lirasıyla cep telefonunu gasbeden Muhammet Ramazan Batır ile Osman tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinde, Furkan A.’yi borcunu ödemediği için dövdüklerini söyledi. Dava dosyasına ise elleri arkadan bağlanan ve sesi duyulmasın diye ağzı tişörtle kapatılan Furkan A.'nın, tekme, tokat ve yumrukla dövüldüğü görüntüleri de yer aldı.
Haziran ayında Muhammet Ramazan Batır ile Osman Dova, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet olan Furkan A.'yı, yaşadığı Bursa'nın Karacabey ilçesinde, gözlerini bağlayıp bindirdikleri otomobille kaçırdı.