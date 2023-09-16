Borcunu ödemedi diye kaçırıp işkence yaptılar

KAÇIRDIKLARI YERE GERİ GÖTÜRDÜLER

Batır ile Dova, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıp 2 bin 500 lirası ile cep telefonunu da gasbettikleri Furkan A.'yı, otomobille yeniden Karacabey ilçesine götürüp, bıraktı.