Borcunu ödemeyen kadını rehin aldı

Konuyla ilgili yapılan incelemede D.A’nın şüpheli A.R.G’ye 20 bin lira borcu olduğu, olay günü borç hakkında konuşmak için A.R.G’nin evine gittiği ve anlaşamamaları üzerine şüphelinin kadını rehin aldığı belirlendi.

D.A’nın parayı yakınlarından isteme bahanesiyle kardeşine ulaştığı ve rehin alındığını söylediği, böylece kardeşinin polisi aradığı öğrenildi.