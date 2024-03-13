Borcunu ödemeyen kadını rehin aldı
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir kişi, kendisine borcu olduğunu söylediği kadını evde rehin aldı. D.A. isimli kadın, parayı yakınlarından isteme bahanesiyle kardeşini arayıp, rehin alındığını haber verdi. D.A’nın kardeşinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, kadını kurtardı. Olayla ilgili olarak A.R.G. isimli saldırgan gözaltına alındı.
İstanbul’da bir kişi, kendisine borcu olduğunu söylediği bir kadını rehin aldı.Olay, 27 Şubat Salı günü saat 14.30’da Eyüpsultan’da meydana geldi.