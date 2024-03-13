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Borcunu ödemeyen kadını rehin aldı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir kişi, kendisine borcu olduğunu söylediği kadını evde rehin aldı. D.A. isimli kadın, parayı yakınlarından isteme bahanesiyle kardeşini arayıp, rehin alındığını haber verdi. D.A’nın kardeşinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, kadını kurtardı. Olayla ilgili olarak A.R.G. isimli saldırgan gözaltına alındı.

Borcunu ödemeyen kadını rehin aldı - 1

İstanbul’da bir kişi, kendisine borcu olduğunu söylediği bir kadını rehin aldı.

Olay, 27 Şubat Salı günü saat 14.30’da Eyüpsultan’da meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Borcunu ödemeyen kadını rehin aldı - 2

Polis ekipleri, bir kadının bir erkek tarafından evde rehin alındığına dair bilgi aldı. İhbar üzerine olay yerine geçen polis ekipleri, A.R.G. isimli adamın D.A. isimli kadını rehin aldığını gördü.

Ekipler, D.A’yı düzenledikleri operasyonla kurtarmayı başardı.
Borcunu ödemeyen kadını rehin aldı - 3

Konuyla ilgili yapılan incelemede D.A’nın şüpheli A.R.G’ye 20 bin lira borcu olduğu, olay günü borç hakkında konuşmak için A.R.G’nin evine gittiği ve anlaşamamaları üzerine şüphelinin kadını rehin aldığı belirlendi.

D.A’nın parayı yakınlarından isteme bahanesiyle kardeşine ulaştığı ve rehin alındığını söylediği, böylece kardeşinin polisi aradığı öğrenildi.
Borcunu ödemeyen kadını rehin aldı - 4

TUTUKLANDI

Ekipler, şüphelinin adresinde yaptıkları aramalarda parça halinde 2 kilo 957 gram çeşitli uyuşturucu madde, 10 uyuşturucu hap, 8 sentetik ecza, hassas terazi, narkotik madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 900 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.R.G., kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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