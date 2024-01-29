Boşanma aşamasındaki eşi evi sattı, ikizleriyle kış ortasında sokakta kaldı
Antalya’da yaşayan Hanna Y. isimli kadının yaşadığı ev, boşanma aşamasındaki eşi tarafından satıldı. Hanna Y. ve ikiz kızları, kış ortasında sokakta kaldı. Üzerlerindeki pijamalarla sokağa atılan eşyaların yanında bekleyen ikizlerden H.Y., “Babamı aradım, yalvardım. ‘yapma dedim. Ancak o bana ‘Sokakta kalın bana ne’ dedi.” diye konuştu.
Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Ü.Y. ile 14 yıl önce evlendiği Rus asıllı Türk vatandaşı Hanna Y., iddiaya göre; şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık tartışmaya başladı.
Ü.Y., 2 ay önce çıkan bir tartışma sonrası evden ayrıldı.
Bunun üzerine boşanma davası açan Hanna Y., ikiz kızları E. ve H. ile Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi’ndeki dairelerine yerleşti.Bugün öğle saatlerinde gelen icra memurları Hanna Y.’ye, eşi Ü.Y. tarafından evin satıldığı ve tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.