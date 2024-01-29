Boşanma aşamasındaki eşi evi sattı, ikizleriyle kış ortasında sokakta kaldı

“BABAMI ARADIM ‘YAPMA’ DEDİM”

İkizlerden H.Y., “Babamı aradım, yalvardım. ‘yapma’ dedim. Ancak o bana ‘Sokakta kalın, bana ne’ dedi. Bizi terk etti ve annem de çalışmıyor. Zor durumda kaldık.” dedi.

E.Y. ise okullarının başlayacağını ve ne yapacaklarını bilemediğini söyledi.

Evdeki doğalgaz dahil her şeyi babası Ü.Y.’nin kapattırdığını anlatan E.Y., “Önceleri çok güzel bir aileydik. Bir gün babam, annemi çok kötü dövdü. Annem de polise şikayet etti, babam da hayatı boyunca bize kötülük edeceğini söyledi.” diye konuştu.