Boşanmak isteyen eşe silahlı molotoflu tehdit

"BİZİ YAKMAYA GELDİ"

Kızının ve torunlarının can güvenliği olmadığını belirten Birlik, "Polislerin geleceğini bildiği için koşarak kaçtı. Polisler gelince kapıyı açtım. Açar açmaz kapının altında molotof gördüm. Polisler profesyonelce hazırlandığını söyledi. İçerisinde çevreye yayılan ve patlayan madde olduğu belirlendi. Evimiz ahşap, bizi yakmaya geldi. Polisler de geldikten sonra karakola gidip ifade verdik. 4 Mayıs'tan sonra 5 Mayıs'ta Cuma günü tutuklandı, dün ise büyük torunum aradı. 'Babam hapisten çıktı sizi öldürmeye geliyor' dedi. Daha sonra telefonu alıp küfür etti. Tehdit ederek çocuğa istediğini söylüyor. Can güvenliğimiz yok. Burada 9 kişi yaşıyoruz. Burası ahşap, merdivende molotofun patlatılması bizim yanmamız demek. Emniyet sabaha kadar polis aracını kapıda bekletti ama yarın ne olacak? Biz ne yapacağız" dedi.

Öte yandan 25 Mayıs 2022 tarihinde ise Aydın Birlik'in Akyazı'daki evinin pencereleri Serkan Öztürk tarafından balta ile kırıldığı öğrenildi.