Botan Çayı'nın rengi siyaha döndü

"KANAATİMİZ; ALG POPÜLASYONUNUN ARTMASI"

Havanın aniden değişmesine bağlı alg patlamasının yaşandığını hatırlatan Batur, "Bizim geçen sene de yaptığımız çalışmalar sonucunda tahminimiz; alg popülasyonunun artması, alg patlaması dediğimiz bir doğal olay olduğu yönünde. Bildiğiniz gibi bulunduğumuz mevsim itibarıyla hava sıcaklığının aniden değişmesi, sıcaklık farklarının bir anda yükselmesi ve alçalması sonucunda doğal dengenin bozulmasına, bu da algların artmasına sebep olmaktadır. Kanaatimiz; alg popülasyonunun artması. Yine de aldığımız numunelerin çıkması akabinde kamuoyu tam olarak bilgilendirilecektir" diye konuştu.