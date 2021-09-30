Boz ayı ünlü meteoroloji profesörünün peşini bırakmıyor

"ÇEKECEĞİM FOTOĞRAFINI, KARARLIYIM"

Ayı ile mücadele ettiğini anlatan Prof. Dr. Kadıoğlu, şunları söyledi:

“Armutları kontrol edip buraya doğru geliyor. Ben de onun armutlarını birazcık yedim ama ayı kadar zarar veremedim. Beğenmiyor gerçi de o balı ona bırakacağım. Herhalde çok aç kalınca gelir. Gelsin de bizim ne yediğimizi görsün. Biz onun gibi karakovan yiyemiyoruz. Ayı çok değişik bir hayvan. Şuraya bakın, insan olsa 2 bacaklı ayılar koparır ama bu hepsini silindir gibi yerle bir dümdüz ediyor. Tek tek de onları kemiriyor insan gibi. Bir türlü fotoğrafını çekemedim. Seneye inşallah tecrübeli olarak daha donanımlı, ‘kameraman Cevat Kelle’ gibi geleceğim. Her tarafa çeşitli, açılı kameralar, fotokapanlar. Bakayım, ne yapacak? Mutlaka çekeceğim fotoğrafını, kararlıyım."