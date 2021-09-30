Boz ayı ünlü meteoroloji profesörünün peşini bırakmıyor

DHA 30.09.2021 - 10:39
Maçka'da tatilini geçiren İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun başı, evine dadanan bozayı ile derde girdi.
Üniversitenin yüz yüze eğitime başlama kararı nedeniyle İstanbul'a dönmeye hazırlanan Kadıoğlu, ormanın sınırında bulunan evini bozayıdan koruyabilmek için ABD'den güneş enerjisi ile çalışan, düşük voltajda elektrik üreten ‘kovucu çit' sipariş etti.
Dokunulduğunda elektrik akımını hissedilen, zarar vermeyen çit nedeniyle hayvanlar, alandan uzaklaşıyor.
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, bahçesini talan eden bozayının tüm uğraşlarına rağmen fotoğrafını çekemediğini söyleyerek, “Sisli, yağmurlu, puslu havada ve derin uykuda olduğumuz saatlerde geliyor. Mısır tarlasını dümdüz eden ayının bir fotoğrafını çekemedim. Buraya bal koydum, balı da beğenmedi, market balı tabi. Bekle bekle, o bala da gelmedi. Buradan gideceğiz. Zaten iki kez camları yokladı, bir camı kırdı" dedi.
Ayı ile mücadele ettiğini anlatan Prof. Dr. Kadıoğlu, şunları söyledi:
“Armutları kontrol edip buraya doğru geliyor. Ben de onun armutlarını birazcık yedim ama ayı kadar zarar veremedim. Beğenmiyor gerçi de o balı ona bırakacağım. Herhalde çok aç kalınca gelir. Gelsin de bizim ne yediğimizi görsün. Biz onun gibi karakovan yiyemiyoruz. Ayı çok değişik bir hayvan. Şuraya bakın, insan olsa 2 bacaklı ayılar koparır ama bu hepsini silindir gibi yerle bir dümdüz ediyor. Tek tek de onları kemiriyor insan gibi. Bir türlü fotoğrafını çekemedim. Seneye inşallah tecrübeli olarak daha donanımlı, ‘kameraman Cevat Kelle’ gibi geleceğim. Her tarafa çeşitli, açılı kameralar, fotokapanlar. Bakayım, ne yapacak? Mutlaka çekeceğim fotoğrafını, kararlıyım."
Ayı 'Meteor' ile mücadelesini sosyal medyada da paylaşan Prof. Dr. Kadıoğlu, şöyle konuştu:
“Medyada ayı mı meşhur oldu ben mi meşhur oldum, bilmiyorum. Twitter’a başvurdum tanınan kişi olarak ama Twitter beni tanımadı. Belki ayıya mavi tik verecek, bana vermedi. Ayı benden de meşhur oldu. Millette şu var; Karadeniz’i bilmeyenler ‘Ayının yerinde ne işin var, ayının tarlası’ diyor. Ayı mısır mı ekiyor? Nereden öğrenmiş ayı mısır yemeyi bilemiyorum. Mısır, fasulye, patates ormanda olmayan şeyler. Ekmiyor ama yiyor"
Ayının çok adamı olduğunu gördüğünü belirten Prof. Kadıoğlu, "Ayının her yerde adamı var. Karadeniz’i, bu dağları bilmeyenler bütün Karadeniz’i boşaltmamızı istiyor. ‘Çekilin, çıkın oralardan’ diyor. O zaman bütün dünyadan çıkalım çünkü hayvanlar bizden önce vardı bu dünyada. O halde İstanbul'u da boşaltalım, hepimiz uzaya gidelim" diye konuştu.
Bazı arkadaşlarının kendisini ziyarete geleceğini ancak ayıyı duyduktan sonra gelmediğini belirten Kadıoğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Ayıyı duyan, gelmedi. Korkan da oldu. Kimisi de ‘Ben ayıyı çok severim, meraklıyım, ayı seyretmeye geleyim’ diye teklifte bulunanlar da oldu. İnsanımız biraz doğaya uzak. Ayı deyince çizgi filmlerdeki ayı gibi sanıyorlar. Tamam sevimli ama gerçekten ayı yani. Ayının ayılığı konusunda benim şüphem yok. Hiç kibar davranmıyor, yediğini ayırmıyor, kırıp döküyor. Bir de yollarda pisliyor. Gidip bakıyorum, dalga geçer gibi pislemiş. Gelecek yıl da daha hazırlıklı ve tecrübeli geleceğim. Ayının sülalesinin fotoğrafını çekmeye kararlıyım"