Bozcaada’da gün batımı izleyen kadının feci ölümü (Uçurumdan düştü)
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesindeki Polente Burnu’nda feci bir ölüm yaşandı. Gün batımını izleyen Yeşim Demir isimli kişi uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi. Demir’in ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kuzey Ege’nin tatil cenneti Bozcaada’da feci bir ölüm yaşandı.
Bozcaada ilçesine sevgilisiyle tatile gelen Yeşim Demir, dün akşam gün batımını izlemek için Polente Burnu'na gitti. Çift, 34 KU 1952 plakalı aracı iddiaya göre uçuruma yakın bir noktaya çekti.