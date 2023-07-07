Bozcaada’da gün batımı izleyen kadının feci ölümü (Uçurumdan düştü)

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesindeki Polente Burnu’nda feci bir ölüm yaşandı. Gün batımını izleyen Yeşim Demir isimli kişi uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi. Demir’in ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Bozcaada’da gün batımı izleyen kadının feci ölümü (Uçurumdan düştü) - 1

Kuzey Ege’nin tatil cenneti Bozcaada’da feci bir ölüm yaşandı.

Bozcaada ilçesine sevgilisiyle tatile gelen Yeşim Demir, dün akşam gün batımını izlemek için Polente Burnu'na gitti. Çift, 34 KU 1952 plakalı aracı iddiaya göre uçuruma yakın bir noktaya çekti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bozcaada’da gün batımı izleyen kadının feci ölümü (Uçurumdan düştü) - 2

Çift, rüzgar gülleri eşliğinde gün batımını izledi. Çift havanın kararmasıyla birlikte Polente Burnu’nda zaman geçirmeye devam etti. Saat 23.30 sıralarında Yeşim Demir yaklaşık 32 metrelik yükseklikten uçuruma düştü.

Bozcaada’da gün batımı izleyen kadının feci ölümü (Uçurumdan düştü) - 3

112 Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerde de denizden destek verdi.

Bozcaada’da gün batımı izleyen kadının feci ölümü (Uçurumdan düştü) - 4

Olay yerine gelen sağlık ekiplere uçurumdan düşen kadının bulunduğu bölgeye inerek, yaralı kadına ulaştı. Olay yerinde 45 dakika kalp masajı yapılan Yeşim Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bozcaada’da gün batımı izleyen kadının feci ölümü (Uçurumdan düştü) - 5

Savcılık ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Sahil Güvenlik botuna alınarak, Çanakkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bozcaada’da gün batımı izleyen kadının feci ölümü (Uçurumdan düştü) - 6

Ölen kadının sevgilisi ifadesi alınmak üzere Bozcaada ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bozcaada’da gün batımı izleyen kadının feci ölümü (Uçurumdan düştü) - 7

2020 YILINDA DA ÖLÜM YAŞANMIŞTI

2020 yılında da, Bozcaada ilçesinde arkadaşları ile tatil yapan endüstri mühendisi Ümran Önür (28), gün batımını izledikleri Polente mevkiinde, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanarak, yaşamını yitirmişti.

Bozcaada’da gün batımı izleyen kadının feci ölümü (Uçurumdan düştü) - 8
Bozcaada’da gün batımı izleyen kadının feci ölümü (Uçurumdan düştü) - 9
Bozcaada’da gün batımı izleyen kadının feci ölümü (Uçurumdan düştü) - 10
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