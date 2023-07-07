Bozcaada’da gün batımı izleyen kadının feci ölümü (Uçurumdan düştü)

Kuzey Ege’nin tatil cenneti Bozcaada’da feci bir ölüm yaşandı.

Bozcaada ilçesine sevgilisiyle tatile gelen Yeşim Demir, dün akşam gün batımını izlemek için Polente Burnu'na gitti. Çift, 34 KU 1952 plakalı aracı iddiaya göre uçuruma yakın bir noktaya çekti.