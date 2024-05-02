Konya’da obruk tehlikesi: Uzmanlardan “Bizi felakete götürür” uyarısı
Konya Ovası’nda açılan kaçak su kuyuları, obruk riskini artırıyor. Konunun uzmanı akademisyenler, bir gecede açılan kuyular olduğunu ve bu kuyuların kapatılması gerektiğini belirtiyor. Obruk oluşumundaki hızlanmaya dikkat çeken uzmanlar, “Bu bizi felaketlere götürebiliyor.” uyarısında bulundu.
Konya Ovası’nda açılan kaçak su kuyuları, bölgedeki obruk tehlikesinin daha da artmasına neden oluyor.
Kaçak su kuyularının obruk riskini artırdığına dikkati çeken konunun uzmanı akademisyenler, bir gecede açılan kuyular olduğunu, bu kuyuların kapatılması gerektiğini belirtiyor.