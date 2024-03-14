imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Bozcaada’daki bıçaklı saldırıda kan donduran savunma: “İstesem kalbine saplardım”

Bozcaada’da eski eşi Elif Gedik’i boynundan bıçaklayarak yaralayan Halil Karabıyık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Karabıyık, duruşmadaki ifadesinde kan donduran bir savunma yaptı. Karabıyık, “Niyetim ona ufak da olsa zarar vermekti. Öldürme gibi bir niyetim yoktu. Öldürme gibi bir niyetim olsaydı bıçağı belden aşağıya bacaklarına doğru sallamazdım, boynuna, kalbine saplardım. Zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm.” dedi.

Bozcaada’daki bıçaklı saldırıda kan donduran savunma: “İstesem kalbine saplardım” - 1

Eski eşi Elif Gedik’i boynundan bıçaklayıp yaralayan Halil Karabıyık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olay, geçen yıl 2 Eylül günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı eşi Halil Karabıyık tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bozcaada’daki bıçaklı saldırıda kan donduran savunma: “İstesem kalbine saplardım” - 2

Kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan Gedik, iş yerinin karşısındaki başka bir markete kaçtı. Market sahibinin araya girmesiyle Gedik, ölümden dönerken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi’ne kaldırılan Elif Gedik, tedaviye alındı, ardından Çanakkale’ye sevk edildi.

Şüpheli Karabıyık, olayın ardından gözaltına alındı. Karabıyık, Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesi’ne sevk edildi. Karabıyık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bozcaada’daki bıçaklı saldırıda kan donduran savunma: “İstesem kalbine saplardım” - 3

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Karabıyık hakkında öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret suçlarından Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bozcaada’daki bıçaklı saldırıda kan donduran savunma: “İstesem kalbine saplardım” - 4

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Halil Karabıyık, şikayetçi Elif Gedik ve yakınları katıldı.

Duruşmadaki ifadesinde, “Arkadaşımla evde oturuyorduk. Oğluma telefon ettim, açmadı. Ulaşamayınca Elif’i aradım. Telefona bir başka adam çıktı. Bana küfretmeye başladı. Kendisinin cinayetten yattığını söyledi. Bunun üzerine telefonu kapattım.” diyen tutuklu sanık Karabıyık, daha sonra kendisinin görüntülü olarak arandığını, eski eşini bir adamla yakın şekilde gördüğünü iddia etti.
Bozcaada’daki bıçaklı saldırıda kan donduran savunma: “İstesem kalbine saplardım” - 5

“ÖLDÜRMEK İSTESEM KALBİNDEN BIÇAKLARDIM”

“Bu durumları kendisiyle konuşmak için arkadaşımla birlikte Bozcaada’ya gittik. Çünkü kızım için tedirgin oldum. Böyle bir adama çocuk emanet etmek istemedim.” diyen Karabıyık, şöyle devam etti:

“Bıçağı yanımda sürekli olarak taşırdım. Yaptığım iş dolayısıyla ve arabamın kaportasını açmak için kullanıyordum. Yemek yemeğe gitmek için dükkandaki eşyaları topluyorduk. O sırada Elif yüzme tükürüp bana küfretti. Niyetim ona ufak da olsa zarar vermekti, öldürme gibi bir niyetim yoktu. Öldürme gibi bir niyetim olsaydı bıçağı belden aşağıya bacaklarına doğru sallamazdım; boynuna, kalbine saplardım. Zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm. Ama niyetim öyle değildi. Bacaklarına zarar vermek istedim. İstesem de öldürmem. Çünkü kızım annesini çok seviyor. Babasız kaldı, bir de annesiz kalmasını istemem. Markete doğru koştuk. Daha sonra market içerisinde bıçakladım. Yaptıklarım normal değil, pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Niyetim öldürmek değildi. Öyle bir niyetim olsa 1 saat eşya toplar mıydım?”
Bozcaada’daki bıçaklı saldırıda kan donduran savunma: “İstesem kalbine saplardım” - 6

“BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ ANLADIM”

Saldırıda yaralanan Elif Gedik ise “Eski eşimden evliliğimizin başından sonuna kadar sürekli sistematik şiddet gördüm. Bunun hastane kayıtları, para cezaları mevcut. Hatta uzaklaştırma kararları var.” dedi.

Bozcaada’daki bıçaklı saldırıda kan donduran savunma: “İstesem kalbine saplardım” - 7

“Beni aradığı zaman dışarda arkadaşlarım birlikteydim. Tahrik edecek bir şey yapmadım. Görüntülü aradığında öpüşme gibi bir eylem yaşanmadı.” diyen Gedik, şöyle devam etti:

“Oğlum, Halil ve arkadaşı çalıştığım iş yerine geldi. Halil benimle iş yerinin önündeki parkta konuşmak istediğini söyledi. Parka girmedim, önündeki kaldırıma oturduk. Bana geçen seneden beri benimle birlikte oturmak istediğini, ‘çocuklarla birlikte yanımda kal’ dedi. Kabul etmedim. Bunun üzerine dudağıma tokat attı, küfretti. Beni öldüreceğini anladım. Sürekli olarak cebinde bulunan bıçağı gösteriyordu. O an bıçağı saplar diye bağıramadım. Dükkana müşteriler geldi. Dükkana gelenlere kaş, göz işareti yaparak polisleri aramalarını istedim. Şahsın telefonu çaldı. Telefonu açtığını görünce karşı markete doğru kaçtım. ‘Eski eşim beni öldürecek’ diye bağırdım, yardım istedim. Bıçakla göğsüme doğru hamle yaptı. Ben yan dönünce akciğer ve karaciğerim hasar aldı, kaburgam kırıldı. Orada bulunan vatandaşlar beni kurtardı, Halil’in eylemine son vermesini sağladı.”
DAHA FAZLA GÖSTER