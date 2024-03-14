Bozcaada’daki bıçaklı saldırıda kan donduran savunma: “İstesem kalbine saplardım”
Bozcaada’da eski eşi Elif Gedik’i boynundan bıçaklayarak yaralayan Halil Karabıyık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Karabıyık, duruşmadaki ifadesinde kan donduran bir savunma yaptı. Karabıyık, “Niyetim ona ufak da olsa zarar vermekti. Öldürme gibi bir niyetim yoktu. Öldürme gibi bir niyetim olsaydı bıçağı belden aşağıya bacaklarına doğru sallamazdım, boynuna, kalbine saplardım. Zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm.” dedi.
Eski eşi Elif Gedik’i boynundan bıçaklayıp yaralayan Halil Karabıyık, ilk kez hakim karşısına çıktı.
Olay, geçen yıl 2 Eylül günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi.Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı eşi Halil Karabıyık tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğradı.