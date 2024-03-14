Bozcaada’daki bıçaklı saldırıda kan donduran savunma: “İstesem kalbine saplardım”

“ÖLDÜRMEK İSTESEM KALBİNDEN BIÇAKLARDIM”

“Bu durumları kendisiyle konuşmak için arkadaşımla birlikte Bozcaada’ya gittik. Çünkü kızım için tedirgin oldum. Böyle bir adama çocuk emanet etmek istemedim.” diyen Karabıyık, şöyle devam etti:

“Bıçağı yanımda sürekli olarak taşırdım. Yaptığım iş dolayısıyla ve arabamın kaportasını açmak için kullanıyordum. Yemek yemeğe gitmek için dükkandaki eşyaları topluyorduk. O sırada Elif yüzme tükürüp bana küfretti. Niyetim ona ufak da olsa zarar vermekti, öldürme gibi bir niyetim yoktu. Öldürme gibi bir niyetim olsaydı bıçağı belden aşağıya bacaklarına doğru sallamazdım; boynuna, kalbine saplardım. Zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm. Ama niyetim öyle değildi. Bacaklarına zarar vermek istedim. İstesem de öldürmem. Çünkü kızım annesini çok seviyor. Babasız kaldı, bir de annesiz kalmasını istemem. Markete doğru koştuk. Daha sonra market içerisinde bıçakladım. Yaptıklarım normal değil, pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Niyetim öldürmek değildi. Öyle bir niyetim olsa 1 saat eşya toplar mıydım?”