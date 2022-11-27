Bu hafta (27 Kasım-1 Aralık) hava nasıl olacak? Doğuda kar etkili olacak (MGM 5 günlük hava durumu raporu)

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Ordu ve Iğdır çevreleri ile Balıkesir'in batı, Çanakkale'nin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri ile Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji'den gelen tahminlere göre, bugün Kuzey Doğu ve Güney Doğu Bölgeleri'nde bulunan Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'de kar yağışının etkili olması bekleniyor.