Bu hafta (27 Kasım-1 Aralık) hava nasıl olacak? Doğuda kar etkili olacak (MGM 5 günlük hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Doğuda ise 6 ilde bugün kar yağışı etkili olacak. İşte MGM 5 günlük hava durumu raporu.

Bu hafta (27 Kasım-1 Aralık) hava nasıl olacak? Doğuda kar etkili olacak (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 1

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Ordu ve Iğdır çevreleri ile Balıkesir'in batı, Çanakkale'nin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri ile Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (27 Kasım-1 Aralık) hava nasıl olacak? Doğuda kar etkili olacak (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 2

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM  NORMALLERİNDE

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (27 Kasım-1 Aralık) hava nasıl olacak? Doğuda kar etkili olacak (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 3

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu hafta (27 Kasım-1 Aralık) hava nasıl olacak? Doğuda kar etkili olacak (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 4

DOĞUDA KAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'den gelen tahminlere göre, bugün Kuzey Doğu ve Güney Doğu Bölgeleri'nde bulunan Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'de kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bu hafta (27 Kasım-1 Aralık) hava nasıl olacak? Doğuda kar etkili olacak (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 5

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta (27 Kasım-1 Aralık) hava nasıl olacak? Doğuda kar etkili olacak (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 6

28 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta (27 Kasım-1 Aralık) hava nasıl olacak? Doğuda kar etkili olacak (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 7

29 KASIM SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta (27 Kasım-1 Aralık) hava nasıl olacak? Doğuda kar etkili olacak (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 8

30 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta (27 Kasım-1 Aralık) hava nasıl olacak? Doğuda kar etkili olacak (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 9

1 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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