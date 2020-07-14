Bu kez defineciler hasar aldı: Bursa'da iki defineci dinamit patlaması sonucu mahsur kaldı

Bursa'da bulunan Tacir Kanyonu’nda define aradığı öne sürülen 2 kişi, dinamit patlatırken uçurumdan yuvarlandı. Definecilerin yardım çağrısıyla bölgeye gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

ntv.com.tr - DHA 14.07.2020 - 13:53

Bu kez defineciler hasar aldı: Bursa'da iki defineci dinamit patlaması sonucu mahsur kaldı - 1
Bursa'nın İznik ilçesinde define aradığı öne sürülen iki kişi mahsur kaldı.
Bu kez defineciler hasar aldı: Bursa'da iki defineci dinamit patlaması sonucu mahsur kaldı - 2
İlçeye bağlı Tacir Kanyonu’nda meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, iddiaya göre, define aramak için Bilecik’ten İznik’e geldi.
Bu kez defineciler hasar aldı: Bursa'da iki defineci dinamit patlaması sonucu mahsur kaldı - 3
Tacir Kanyonu ve çevresinde arama yapan kişiler, define olduğunu düşündükleri bölgede, yanlarında getirdikleri dinamitleri patlattı.
Bu kez defineciler hasar aldı: Bursa'da iki defineci dinamit patlaması sonucu mahsur kaldı - 4
Patlamanın etkisiyle ikili, üzerinde durdukları kaya parçalanınca yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
Bu kez defineciler hasar aldı: Bursa'da iki defineci dinamit patlaması sonucu mahsur kaldı - 5
Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu kez defineciler hasar aldı: Bursa'da iki defineci dinamit patlaması sonucu mahsur kaldı - 6
Ekipler, 2 kişinin bulunduğu yeri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tespit etti.

Yanlarında patlamayan dinamitlerin de olduğu belirlenince ekipler, yaralılara müdahale edemedi. Dinamitlerin bölgeden kontrollü uzaklaştırılması için olay yerine jandarma bomba imha timi de sevk edildi.
Bu kez defineciler hasar aldı: Bursa'da iki defineci dinamit patlaması sonucu mahsur kaldı - 7
Kanyondan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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