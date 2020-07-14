Bu kez defineciler hasar aldı: Bursa'da iki defineci dinamit patlaması sonucu mahsur kaldı

İlçeye bağlı Tacir Kanyonu’nda meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, iddiaya göre, define aramak için Bilecik’ten İznik’e geldi.

Tacir Kanyonu ve çevresinde arama yapan kişiler, define olduğunu düşündükleri bölgede, yanlarında getirdikleri dinamitleri patlattı.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 kişinin bulunduğu yeri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tespit etti.



Yanlarında patlamayan dinamitlerin de olduğu belirlenince ekipler, yaralılara müdahale edemedi. Dinamitlerin bölgeden kontrollü uzaklaştırılması için olay yerine jandarma bomba imha timi de sevk edildi.