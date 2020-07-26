Bu kez Kumla Sahili'ndeki görüntü korkuttu: Virüs olsaydı ilk bana bulaşırdı

Sıcaklıkların artması ile vatandaş serinlemek için sahillere akın etmeye başladı. Ancak bazı sahillerde uyulması gereken corona virüs önlemleri hiçe sayılıyor. Bu kez aynı görüntüler Kumla Sahili'nden yansıdı. Üstelik bir vatandaş, corona virüsün olmadığını öne sürerek, ''Olsaydı ilk bana bulaşırdı'' yorumunda bulundu.

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DHA 26.07.2020 - 14:56

Bursa'da hafta sonu tatilcilerin akınına uğrayan Kumla Sahili’nde, sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

Sıcaklıkların artmasını fırsat bilen vatandaşlar, Kumla Sahili'ne akın etti.

Sahildeki binlerce kişi, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.

Bazı kişiler denizde topla oynarken, bazıları ise okey oynadı.

''OLSAYDI, İLK BANA BULAŞIRDI'' İstanbul’dan tatil için gelen Arda Yılmaz corona virüs olmadığını savundu. Yılmaz, "İstanbul’dan geldim. Hiçbir sıkıntı yok, virüs yok. Virüs olsaydı, ilk önce bana bulaşırdı. İnsanlar tıklım tıklım burada ve kimsede maske yok'' dedi.

Yılmaz tepki çekecek sözlerine şunları da ekledi:



''Ben kimseye virüs bulaştığını duymadım. Sahilde sosyal mesafe yok. Geçen hafta daha da kalabalıktı. Hiç tedirgin değilim. Babam kronik hasta. Zamanında korktuğumuz için tedbirlerimizi aldık. Ancak baktık ki virüs yok, denize giriyoruz hiçbir sıkıntı yok. Bu yüzden babam da ben de tedbirleri bıraktık. Maske yasağının da kaldırılmasını rica ediyorum''

'SICAKTA MASKEYLE DOLAŞMAK ÇOK ZOR' Sahilde esnaflık yapan Özge Demir, “Önlemler yeterli ama insanların duyarlılığı yetersiz. Yetkililer ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar, fakat insanlar çok bunaldı. Maskeyle gezmeye çalışıyorum ama sıcakta çok zor oluyor. Maskenin ne kadar sağlıklı olduğu konusu da tartışılır” diye konuştu.