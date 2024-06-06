Bu yıl hasat erken bitti! Bahçede kilosu 35 liradan satılıyor

Bir başka üretici Evrim Mutlu ise 200 ağaçlık kiraz bahçesinde rekoltenin düşük olduğunu dile getirerek, “Geçen seneye bakarsak bu yıl üretim çok az. İklimler değişiyor ve istenilen verim alınamıyor. Geçen sene buradan güzel kiraz aldık, ağaçlar doluydu. Geçen yıl bir ağaçtan 4-5 kasa doldurduğumuzu biliyorum. Bizim ağaçlarımız daha yeni fidan. Büyük ağaç değil. Kiraz fiyatları da ucuza gidiyor. 50 liradan başladık, 35 liraya kadar fiyatlar düştü. Maliyetler de yükseldi. Bir işçinin maliyeti bin TL. Bir kişi sadece kendine toplayabiliyor. Durum böyle olunca, kesimler oluyor. Biz bu kiraz bahçesini kesip, şeftali bahçesine çevirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.