Bu yıl hasat erken bitti! Bahçede kilosu 35 liradan satılıyor
Bursa'nın İznik ilçesinde üretilen ‘Napolyon' cinsi kirazda hasat sona erdi. Kiraz ilk çıktığında bahçeden kilogramı 50 liraya satılırken, daha sonra bu fiyat 35 liraya kadar düştü.
Bursa'nın İznik ilçesinin birçok mahallesinde ‘Napolyon' cinsi kiraz üretimi gerçekleştiriliyor. İznik'e bağlı Çiçekli Mahallesi'nde de kiraz üreticisi çiftçiler mevsimlerden dolayı bu yıl hasadın biraz erken bittiğini ve rekoltenin düşük olduğunu ifade ettiler.