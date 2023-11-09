Bu yıl “La Nina” soğukları gelecek mi? | Mevsimsel tahminler yorumlarla örtüşmüyor
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, havaların soğumaya başlamasıyla ortaya atılan “La Nina kışı geliyor.” ifadesinin yanlış olduğunu ve El Nino etkisinin mayıs, haziran aylarına kadar süreceğini söyledi.
Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte, kış ayları için yapılan soğuk hava ve kar yağışı yorumları birbirini takip ediyor.
O yorumlardan biri de bu yıl Türkiye’de “La Nina” soğuklarının etkisini göstereceğine ilişkin yapıldı.