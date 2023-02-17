Bugün kandil mi? 17 Şubat ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri)

BUGÜN NE KANDİLİ?

Diyanet takvim doğrultusunda bugün (17 Şubat) Miraç Kandili idrak ediliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.