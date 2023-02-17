Bugün kandil mi? 17 Şubat ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri)

2023 kandil tarihleri sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından bir kez daha gündeme geldi. Çeşitli mecralarda kandil mesajlarıyla karşılaşan vatandaşlar, "Bugün kandil mi? 17 Şubat ne kandili?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte İşte 2023 kandil günleri (tarihleri)

Bugün kandil mi? 17 Şubat ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri) - 1

2023'ün ikinci kandili bugün idrak ediliyor. Kandil ibadetlerini layıkıyla yerine getirmek ve kandil mesajı paylaşımında bulunmak isteyenler, 17 Şubat'ın ne kandili olduğuna yönelik araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimiyle 2023 kandil tarihleri paylaşılmıştı.

Bugün kandil mi? 17 Şubat ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri) - 2

BUGÜN NE KANDİLİ?

Diyanet takvim doğrultusunda bugün (17 Şubat) Miraç Kandili idrak ediliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

Bugün kandil mi? 17 Şubat ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri) - 3

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

Bugün kandil mi? 17 Şubat ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri) - 4

GERİYE KALAN KANDİL GÜNLERİ

Berat Kandili 6 Mart Pazartesi, Mevlid Kandili 27 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER