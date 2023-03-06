Bugün kandil mi? 6 Mart ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri)

2023 kandil tarihleri sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından bir kez daha gündeme geldi. Çeşitli mecralarda kandil mesajlarıyla karşılaşan vatandaşlar, "Bugün kandil mi? 6 Mart ne kandili?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2023 kandil tarihleri.

Bugün kandil mi? 6 Mart ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri) - 1

2023'ün üçüncü kandili bugün idrak ediliyor. Kandil ibadetlerini layıkıyla yerine getirmek ve kandil mesajı paylaşımında bulunmak isteyenler, 6 Mart'ın ne kandili olduğuna yönelik araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında kandil günleri belli olmuştu. Peki, bugün kandil mi? 6 Mart ne kandili?

Bugün kandil mi? 6 Mart ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri) - 2

BUGÜN NE KANDİLİ?

Diyanet takvim doğrultusunda bugün (6 Mart) Berat Kandili idrak ediliyor. Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Bugün kandil mi? 6 Mart ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri) - 3

BERAT KANDİLİ İBADETLERİ

Kandil geceleri birçok ibadet yerine getirilebilir. Geçmiş günahların affedilmesi, gelecek musibetlerin önüne geçilmesi için Berat Kandili ibadetlerini fırsat bilmeli ve amel defterlerinin açık bırakıldığı bu mübarek gecede Allah'a yaklaşmayı fırsat bilmelidir.

Bugün kandil mi? 6 Mart ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri) - 4

GERİYE KALAN KANDİL GÜNLERİ

Mevlid Kandili 27 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.

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