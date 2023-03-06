Bugün kandil mi? 6 Mart ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri)

2023'ün üçüncü kandili bugün idrak ediliyor. Kandil ibadetlerini layıkıyla yerine getirmek ve kandil mesajı paylaşımında bulunmak isteyenler, 6 Mart'ın ne kandili olduğuna yönelik araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında kandil günleri belli olmuştu. Peki, bugün kandil mi? 6 Mart ne kandili?