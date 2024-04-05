Bugün kandil mi, ne kandili? 5 Nisan Kadir Gecesi kandil mi? (2024 Diyanet kandil takvimi)

5 NİSAN NE KANDİLİ?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.



Kadir Gecesi'nden, Muhammed Peygamber'in Mekke döneminde inen ve Kur'an'ın 97. suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede, Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, "azamet" ve "şeref" demektir.



İslam inancına göre Allah, Kur'an'da Kur’an’ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir.



Ancak toplumsal kanının aksine Kadir Gecesi bir kandil değildir. Yani 5 Nisan tarihinde Kadir Gecesi kandil olarak idrak edilmeyecek.