Bugün kandil mi, ne kandili? 5 Nisan Kadir Gecesi kandil mi? (2024 Diyanet kandil takvimi)
Bugün kandil mi, ne kandili? Sorusunun yanıtı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı yıl içerisindeki kandillerin tarihini resmi internet adresinden paylaşmıştı. Binlerce Müslüman ise Kadir Gecesi'nin kandil olup olmadığını merak ediliyor. Peki, bugün kandil mi, 5 Nisan ne kandili? İşte 2024 Diyanet kandil tarihleri.
Tüm İslam camiası tarafından heyecanla karşılanan üç aylar için son günlere girildi. Üç ayların üçüncü ayı olan ramazan ayında yer alan Kadir Gecesi 5 Nisan tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi'nin bugün ihya edilecek olması sebebiyle "Bugün kandil mi, ne kandili?" Soruları sorgulanmaya başladı. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? 5 Nisan Kadir Gecesi kandil mi?