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Bugün kandil mi, ne kandili? 5 Nisan Kadir Gecesi kandil mi? (2024 Diyanet kandil takvimi)

Bugün kandil mi, ne kandili? Sorusunun yanıtı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı yıl içerisindeki kandillerin tarihini resmi internet adresinden paylaşmıştı. Binlerce Müslüman ise Kadir Gecesi'nin kandil olup olmadığını merak ediliyor. Peki, bugün kandil mi, 5 Nisan ne kandili? İşte 2024 Diyanet kandil tarihleri.

Bugün kandil mi, ne kandili? 5 Nisan Kadir Gecesi kandil mi? (2024 Diyanet kandil takvimi) - 1

Tüm İslam camiası tarafından heyecanla karşılanan üç aylar için son günlere girildi. Üç ayların üçüncü ayı olan ramazan ayında yer alan Kadir Gecesi 5 Nisan tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi'nin bugün ihya edilecek olması sebebiyle "Bugün kandil mi, ne kandili?" Soruları sorgulanmaya başladı. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? 5 Nisan Kadir Gecesi kandil mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün kandil mi, ne kandili? 5 Nisan Kadir Gecesi kandil mi? (2024 Diyanet kandil takvimi) - 2

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

5 Nisan 2024 Cuma akşamı yani bugün Kadir Gecesi idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre yer alan bilgiye göre, Kadir Gecesi kutsal bir gecedir. Fakat Kadir Gecesi toplumda düşünülen "kandil" kanısının aksine bir kandil günü değildir.

Bugün kandil mi, ne kandili? 5 Nisan Kadir Gecesi kandil mi? (2024 Diyanet kandil takvimi) - 3

5 NİSAN NE KANDİLİ?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.

Kadir Gecesi'nden, Muhammed Peygamber'in Mekke döneminde inen ve Kur'an'ın 97. suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede, Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, "azamet" ve "şeref" demektir.

İslam inancına göre Allah, Kur'an'da Kur’an’ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir.

Ancak toplumsal kanının aksine Kadir Gecesi bir kandil değildir. Yani 5 Nisan tarihinde Kadir Gecesi kandil olarak idrak edilmeyecek.

Bugün kandil mi, ne kandili? 5 Nisan Kadir Gecesi kandil mi? (2024 Diyanet kandil takvimi) - 4

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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