Bulgaristan sınırında 24 kilometre TIR kuyruğu

Hem evine ekmek götürebilmek, hem de Türkiye'ye faydalı olabilmek için yol katettiklerini söyleyen Güneş, "Avrupa'ya gidip gelmemizin sebebi ülkemize faydalı olabilmek, kendimize, çocuklarımıza ekmek götürebilmek. Ama burada normal şartlarda 15 günde tur atarken, bu kuyruk yüzünden 25 gün sürebiliyor. Bu maddi ve manevi bizim için de, ülkemiz için de sıkıntı. Her ihtiyacımızı aracın içinde karşılıyoruz. Evde nasıl yaşıyorsak biz de bu araçların içinde yaşıyoruz. Bunun yanında kaçak göçmen olayları da oluyor, bununla başa çıkmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.