Bulgaristan sınırında kilometrelerce TIR kuyruğu
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarından Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda Bulgaristan’a geçmek isteyen çok sayıda TIR, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan TIR şoförleri, Bulgaristan gümrüğünün yoğunluğu kaldıramamasından şikayetçi. TIR şoförleri, sorunun çözümünü bekliyor.
Yurdun çeşitli şehirlerinden aldıkları yükleri, Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkan TIR şoförleri, Bulgaristan’a açılan Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 15 kilometre kuyruk oluşturdu.