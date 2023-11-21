Bulgaristan sınırında kilometrelerce TIR kuyruğu

“Bazen Bulgar tarafı çalışmıyor ve sistemlerde sıkıntı olduğunu söylüyorlar.” diyen Öztürk, “Burada en büyük sıkıntımız lavabo ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Edirne Valiliği’nden isteğimiz buraya bir lavabo yapmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Yolda ışıklandırma olmamasından dolayı can güvenliklerinin olmadığını ve takograf (ölçüm cihazı) 13 saati geçtikten sonra bulundukları yerde kalmak zorunluluklarının bulunduğunu söyleyen Öztürk, “Yol üstünde hiç ışık olmadığı için sırada olan araçlar tehlike arz ediyor. Avrupa’da polisler takografa çok önem verdiklerinden dolayı bize büyük cezalar kesiliyor.” diye konuştu.