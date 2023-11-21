Bulgaristan sınırında kilometrelerce TIR kuyruğu

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarından Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda Bulgaristan’a geçmek isteyen çok sayıda TIR, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan TIR şoförleri, Bulgaristan gümrüğünün yoğunluğu kaldıramamasından şikayetçi. TIR şoförleri, sorunun çözümünü bekliyor.

Bulgaristan sınırında kilometrelerce TIR kuyruğu - 1

Yurdun çeşitli şehirlerinden aldıkları yükleri, Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkan TIR şoförleri, Bulgaristan’a açılan Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 15 kilometre kuyruk oluşturdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bulgaristan sınırında kilometrelerce TIR kuyruğu - 2

TIR şoförleri, bazen günler bazen de saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Bulgaristan sınırında kilometrelerce TIR kuyruğu - 3

Şoförler, Bulgaristan gümrüğünün yoğunluğu kaldıramamasından şikayetçi.

Bulgaristan sınırında kilometrelerce TIR kuyruğu - 4

Soğuk havada sıra bekleyen TIR şoförleri, zor anlar yaşadıklarını anlattı.

Sürücüler, yol boyunca tuvalet ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ifade ederek, yetkililerden TIR parkı konusunda çözüm bekliyor.

Bulgaristan sınırında kilometrelerce TIR kuyruğu - 5

İstanbul’dan aldığı kumaş ile oto yedek parça yükünü Macaristan’a götürmek için yolan çıktığını ifade eden TIR sürücüsü Mustafa Öztürk, saatlerce beklemesine rağmen 1,5 kilometre ilerleyebildiğini söyledi.

Bulgaristan sınırında kilometrelerce TIR kuyruğu - 6

“Bazen Bulgar tarafı çalışmıyor ve sistemlerde sıkıntı olduğunu söylüyorlar.” diyen Öztürk, “Burada en büyük sıkıntımız lavabo ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Edirne Valiliği’nden isteğimiz buraya bir lavabo yapmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Yolda ışıklandırma olmamasından dolayı can güvenliklerinin olmadığını ve takograf (ölçüm cihazı) 13 saati geçtikten sonra bulundukları yerde kalmak zorunluluklarının bulunduğunu söyleyen Öztürk, “Yol üstünde hiç ışık olmadığı için sırada olan araçlar tehlike arz ediyor. Avrupa’da polisler takografa çok önem verdiklerinden dolayı bize büyük cezalar kesiliyor.” diye konuştu.

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