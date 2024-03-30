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Burdur Belediye başkan adayları kimlerdir? Burdur Belediyesi hangi partide? Burdur Belediye başkanı kimdir?

Burdur Belediyesi hangi partide? Burdur Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Burdur Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Burdur Belediyesini hangi parti kazandı ve Burdur Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Burdur yerel seçim sonuçları..

Burdur Belediye başkan adayları kimlerdir? Burdur Belediyesi hangi partide? Burdur Belediye başkanı kimdir? - 1

BURDUR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Burdur Belediye Başkanlığını 26.515 alınan oy ve %53.14 oy oranı ile CHP adayı Ali Orkun Ercengiz kazanmıştır.

Burdur Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 6
  • MHP 3
  • CHP 2

TÜRKİYE HABERLERİ

Burdur Belediye başkan adayları kimlerdir? Burdur Belediyesi hangi partide? Burdur Belediye başkanı kimdir? - 2

BURDUR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Burdur Belediyesi Başkanı Ali Orkun Ercengiz Kimdir?


Ali Orkun Ercengiz (d. 9 Eylül 1973, Burdur), Türk siyasetçi. Burdur Belediye Başkanı. 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2003-2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2003 yılından 2011 yılına kadar 15. Bölge Isparta Burdur Eczacı Odası’nda yönetim kurulunda görev yapmıştır aynı zamanda Burdur il temsilciliği görevini yürütmüştür. Türk Eczacılar Birliği kurultay delegeliği ve çeşitli alt komisyonlarda görev almıştır. Türk Eczacılar Birliği tarafından 14 Haziran 2011'de Burdur'da yapılan toplantının ardından 54. Bölge Burdur Eczacı Odası kurucu yönetimine atandı. Yönetim Kurulu tarafından başkan seçildi. 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Burdur Belediye Başkanı olmuştur. 2014-19 yılları arasında Başkanlık görevini sürdürürken iki kez Burdur Belediyeler Birliği Başkanlığı ve iki kez de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Üyeliği yapmıştır. Aynı dönem içerisinde 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde %53.4'lük bir oyla ikinci kez Belediye Başkanlığına seçilmiş ve halen görevdedir. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2.Başkanlığı görevinin yanı sıra Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Burdur Belediye başkan adayları kimlerdir? Burdur Belediyesi hangi partide? Burdur Belediye başkanı kimdir? - 3

BURDUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Burdur Belediye başkan adayları kimlerdir? Burdur Belediyesi hangi partide? Burdur Belediye başkanı kimdir? - 4

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