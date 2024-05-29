Burdur’da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm
Burdur Devlet Hastanesi’nde diyalize girdikten sonra tedavi altına alınan hastalardan biri daha yaşamını yitirdi. Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye çıkarken, 31 hastanın tedavisi sürüyor.
Burdur Devlet Hastanesi’nde 25 Mayıs günü saat 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe şeklindeki şikayetlerle hastaneye geldi.
Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi.Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.