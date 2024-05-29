Burdur’da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm

Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastalardan Saniye Aksöz de bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Aksöz’ün cenazesinin de Burdur merkez Kozluca köyünde defnedileceği belirtildi.

Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, 31 hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.