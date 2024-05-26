Burdur’da diyalize girenler fenalaştı

Burdur Devlet Hastanesi’nde diyaliz sonrası evde fenalaşanlar ile tedbir olarak hastaneye çağrılan 33 hastanın çevre il ve ilçelerdeki tedavileri sürüyor. Hastalardan 18’inin durumu ağır. DHA, tedavi altındaki 14 hastanın entübe edildiğini bildirdi. Burdur Valiliği, önlem olarak hastanenin diyaliz merkezini kapattı. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma sürüyor.

Burdur’da diyalize girenler fenalaştı - 1

Burdur Devlet Hastanesi’nde diyalize giren bazı hastalar fenalaştı. Valilik hastaların başka illere sevk edildiğini açıkladı. DHA’nın haberine göre, 14 hastanın entübe edildiği belirtiliyor. Diyaliz merkezi önlem amaçlı kapatıldı.

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Burdur’da diyalize girenler fenalaştı - 2

Burdur Devlet Hastanesi’nde dün 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geldi.

Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması sonrası yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi.

Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.
Burdur’da diyalize girenler fenalaştı - 3

FARKLI İLLERDEN AMBULANS İSTENDİ

İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti.

Sağlık Bakanlığı’nın talimatı ile gün içerisinde diyaliz tedavisi gören hastaların tamamı hastanelere gönderildi.

Burdur’da diyalize girenler fenalaştı - 4

18’İNİN DURUMU AĞIR, 14 KİŞİ ENTÜBE EDİLDİ

Dün 31 olarak açıklanan hasta sayısının 33’e yükseldiği, Burdur, Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya’daki hastaneler ile özel diyaliz merkezinde tedaviye alınanlardan 18’inin durumunun ağır olduğu belirtilirken, bunlardan 14’ünün entübe edildiği öğrenildi.

Burdur’da diyalize girenler fenalaştı - 5

DİYALİZ MERKEZİ KAPATILDI

Burdur Valiliği’nin önlem olarak kapattığı hastanenin diyaliz merkezinde yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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