Burdur’da diyalize girenler fenalaştı

18’İNİN DURUMU AĞIR, 14 KİŞİ ENTÜBE EDİLDİ

Dün 31 olarak açıklanan hasta sayısının 33’e yükseldiği, Burdur, Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya’daki hastaneler ile özel diyaliz merkezinde tedaviye alınanlardan 18’inin durumunun ağır olduğu belirtilirken, bunlardan 14’ünün entübe edildiği öğrenildi.