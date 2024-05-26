Burdur’da diyalize girenler fenalaştı
Burdur Devlet Hastanesi’nde diyaliz sonrası evde fenalaşanlar ile tedbir olarak hastaneye çağrılan 33 hastanın çevre il ve ilçelerdeki tedavileri sürüyor. Hastalardan 18’inin durumu ağır. DHA, tedavi altındaki 14 hastanın entübe edildiğini bildirdi. Burdur Valiliği, önlem olarak hastanenin diyaliz merkezini kapattı. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma sürüyor.
Burdur Devlet Hastanesi’nde diyalize giren bazı hastalar fenalaştı. Valilik hastaların başka illere sevk edildiğini açıkladı. DHA’nın haberine göre, 14 hastanın entübe edildiği belirtiliyor. Diyaliz merkezi önlem amaçlı kapatıldı.