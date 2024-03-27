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Burhaniye Belediyesi hangi partide? Burhaniye Belediye başkanı kimdir? Burhaniye Belediye başkan adayları

Burhaniye Belediyesi hangi partide? Burhaniye Belediye Başkanı kimdir? Burhaniye Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Burhaniye Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Burhaniye Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Burhaniye yerel seçim sonuçları..

Burhaniye Belediyesi hangi partide? Burhaniye Belediye başkanı kimdir? Burhaniye Belediye başkan adayları - 1

BURHANİYE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir Burhaniye Belediyesini 19.529 alınan oy ve %53.14 oy oranı ile CHP adayı Ali Kemal Deveciler kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%53.14
  • AK Parti%42.25
  • DSP%2.04
  • NURİ BAYRAKTAR%1.16
  • Saadet Partisi%0.60
  • Vatan Partisi%0.44
  • Diğer%0.36

TÜRKİYE HABERLERİ

Burhaniye Belediyesi hangi partide? Burhaniye Belediye başkanı kimdir? Burhaniye Belediye başkan adayları - 2

BURHANİYE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Burhaniye Belediyesi Başkanı Ali Kemal Deveciler Kimdir?

1958 yılında Burhaniye'de Doğdu. Evli ve bir çocuk babası. İlk, ortaokul ve liseyi Burhaniye’de tamamladı. 1980 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Günümüze kadar Burhaniye ilçesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmaktadır. 1989 - 1994 yılları arasında Burhaniye Belediye Meclis Üyeliği, Bütçe Komisyonu Başkanlığı ve İmar Komisyonu Başkanlığı, Belediye Başkan Vekilliği 1990 - 1992 yılları arasında Balıkesir Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcılığı, Denetleme Kurulu Başkanlığı, 1992 - 1999 yılları arasında CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı, Balıkesir Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulu Başkanlığı, 1999 - 2005 yılları arasında CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği, 2002 - 2007 yılları arasında 22. Dönem Balıkesir Milletvekilliği, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği ve TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014 - 2018 yılları arasında CHP Genel Sayman Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 22.Dönem Milletvekilliği döneminde 2002-2007 yılları arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyesi olarak şahsi gayreti ve kişisel ilişkilerini de kullanarak Ören Tepe’de bulunan 4 yıllık Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Burhaniye'ye ve İskele Yat Limanının Burhaniye Belediyesine kazandırılması başta olmak üzere diğer birçok yatırım ve hizmetlerin, ilçeye kazandırılmasını sağladı. Ali Kemal Deveciler, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Burhaniye Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Burhaniye Belediyesi hangi partide? Burhaniye Belediye başkanı kimdir? Burhaniye Belediye başkan adayları - 3

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA AYSEL
  • ALİ KEMAL DEVECİLER
  • UĞUR ÇETİN
  • MUSTAFA BAŞARIR
  • ABDÜLKADİR DEMİR
  • ASUMAN BAL
  • MUSTAFA ORHON
  • SELAT KURT
  • HASAN BASRİ REÇBER
  • ÖMER ORAL
  • FİLİZ SONSUZ
  • ENES BORA ÇELİK
  • İSMAİL DURMAZ
  • KAMİL YAKAR
Burhaniye Belediyesi hangi partide? Burhaniye Belediye başkanı kimdir? Burhaniye Belediye başkan adayları - 4

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