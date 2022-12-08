Burhaniye Kuva-yı Milliye Anıtı'na saldırı

Burhaniye'nin Ayvalık ilçesi yönünden girişinde bulunan ve 2008 yılında heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından yapılan 3 etaptan oluşan Kuva-yı Milliye Anıtı, saldırıya uğradı.
Birinci etabında Karaağaç cephesinden Uludağlı Recep Onbaşı'nın at üzerinde vurulmuş olarak, ikinci etabında Burhaniye Kuva-yı Milliyeci efeleri Borazan Çavuş, Hasan Efe ve Kadir Efe'nin, üçüncü etabında ise Mustafa Kemal Atatürk, 172. Alay Komutanı Ali Çetinkaya, Kuva-yı Milliye Merkez Heyeti üyesi Pelitköylü Mehmet Cavit (Emir) Bey'in tasvir edildiği anıtın kaidesine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.
Kaidesindeki pirinç bilgilendirme tabelaları ile aydınlatma armatürlerinden 6'sı çalındı. Anıttaki polyesterden yapılmış olan heykellerden Hasan Efe'nin tüfek tutan sağ eli de kırılarak çalındı.
Burhaniye Belediyesi ekipleri, anıttaki inceleme sonrası tahribatı raporlayıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, olayı kınadığını belirterek "Bunu yapanlar tarihle sorunu olanlar, ecdatlarının canını hiçe sayanlardır" ifadelerini kullandı. En ağır şekilde cezalandırılacaklarını umduğunu belirten Deveciler, "Biz belediye olarak suç duyurumuzu gerekli mercilere yaptık" diye konuştu.
Olayı 'utanç verici' olarak niteleyen Başkan Deveciler, anıtın en kısa zamanda yenilenerek eski haline getirileceğini kaydetti.