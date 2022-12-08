Burhaniye Kuva-yı Milliye Anıtı'na saldırı

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, olayı kınadığını belirterek "Bunu yapanlar tarihle sorunu olanlar, ecdatlarının canını hiçe sayanlardır" ifadelerini kullandı. En ağır şekilde cezalandırılacaklarını umduğunu belirten Deveciler, "Biz belediye olarak suç duyurumuzu gerekli mercilere yaptık" diye konuştu.



Olayı 'utanç verici' olarak niteleyen Başkan Deveciler, anıtın en kısa zamanda yenilenerek eski haline getirileceğini kaydetti.