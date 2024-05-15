Fethiye’de piton korkusu: “2 gün önce kirpiyi yutmaya çalıştı, geceleri uyuyamıyoruz”

KİRPİYİ YUTMAYA ÇALIŞIRKEN VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Mahalle Muhtarı Enver Kavak, gazetecilere, yılanın girdiği yerden 2 gün önce çıktığını ve bir kirpiyi yutmaya çalıştığı sırada vatandaşların müdahale ettiğini söyledi.

Yetkililerden yardım istediklerini belirten Kavak, “Tüm mahalle tedirgin ve uyuyamıyor. Yılanın yakalanmasını istiyoruz. Sadece bizim mahalle değil tüm Fethiye olay nedeniyle tedirgin.” dedi.