Fethiye’de piton korkusu: “2 gün önce kirpiyi yutmaya çalıştı, geceleri uyuyamıyoruz”

Muğla’nın Fethiye ilçesinde piton tedirginliği yaşanıyor. Bir binanın alt katındaki boşluğa girerken görülen piton nedeniyle vatandaşlar geceleri uyuyamıyor. Mahalle muhtarı, yılanın girdiği yerden iki gün önce çıktığını ve bir kirpiyi yutmaya çalıştığı sırada müdahale ettiklerini söyledi. Mahalleli yetkililerden yardım isterken, Pamukkale Üniversitesi’nde bölgeye uzman bir ekip gönderdi.

Fethiye’de piton korkusu: “2 gün önce kirpiyi yutmaya çalıştı, geceleri uyuyamıyoruz” - 1

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir binanın altındaki boşluğa girdiği ileri sürülen piton nedeniyle mahalle sakinleri tedirginlik yaşıyor.

Yeni Mahalle’de 4 gün önce iddiaya göre bir piton binanın altındaki boşluğa girerken görüldü.

Bazı kişiler yılanın çıkması için ateş yakarken bazıları da deliğin önüne yiyecek bıraktı.

Piton nedeniyle tedirginlik yaşayan mahalleli yılanın yakalanmasını istiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fethiye’de piton korkusu: “2 gün önce kirpiyi yutmaya çalıştı, geceleri uyuyamıyoruz” - 2

KİRPİYİ YUTMAYA ÇALIŞIRKEN VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Mahalle Muhtarı Enver Kavak, gazetecilere, yılanın girdiği yerden 2 gün önce çıktığını ve bir kirpiyi yutmaya çalıştığı sırada vatandaşların müdahale ettiğini söyledi.

Yetkililerden yardım istediklerini belirten Kavak, “Tüm mahalle tedirgin ve uyuyamıyor. Yılanın yakalanmasını istiyoruz. Sadece bizim mahalle değil tüm Fethiye olay nedeniyle tedirgin.” dedi.
Fethiye’de piton korkusu: “2 gün önce kirpiyi yutmaya çalıştı, geceleri uyuyamıyoruz” - 3

“TAVUK KOYDUK AMA ÇIKMIYOR” 

Mahalle sakini Aydın Hancıoğlu, bölgede yaşayanların piton nedeniyle çok huzursuz olduğunu dile getirdi.

Pitonun sahibi varsa gelip yılanını almasını isteyen Hancıoğlu, “Burada yaşayan insanlara yazık. Her gün insanlar burada bekliyor. Herkes çok perişan. Geliyoruz burada nöbet tutuyoruz. ‘Gece çıkar’ dediler. Tavuk koyduk ama çıkmıyor.” diye konuştu.

Fethiye’de piton korkusu: “2 gün önce kirpiyi yutmaya çalıştı, geceleri uyuyamıyoruz” - 4

Durmuş Ali Gürsoy da “Okula giden çocuklar var. Gece uyumuyorlar. Herkes tedirgin, yılanın bir an önce bulunmasını istiyoruz.” dedi.

Fethiye’de piton korkusu: “2 gün önce kirpiyi yutmaya çalıştı, geceleri uyuyamıyoruz” - 5

BÖLGEYE EKİP GÖNDERİLDİ

Pamukkale Üniversitesi’nde görevli sürüngen uzmanı Prof. Dr. Eyüp Başkale, yetkililere durumun bildirilmesinin ardından bölgeye bir uzman ekip yönlendirdiklerini söyledi.

Başkale, yılanın tespit edilmesi halinde bulunduğu yerden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceğini kaydetti.
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