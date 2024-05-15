Fethiye’de piton korkusu: “2 gün önce kirpiyi yutmaya çalıştı, geceleri uyuyamıyoruz”
Muğla’nın Fethiye ilçesinde piton tedirginliği yaşanıyor. Bir binanın alt katındaki boşluğa girerken görülen piton nedeniyle vatandaşlar geceleri uyuyamıyor. Mahalle muhtarı, yılanın girdiği yerden iki gün önce çıktığını ve bir kirpiyi yutmaya çalıştığı sırada müdahale ettiklerini söyledi. Mahalleli yetkililerden yardım isterken, Pamukkale Üniversitesi’nde bölgeye uzman bir ekip gönderdi.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir binanın altındaki boşluğa girdiği ileri sürülen piton nedeniyle mahalle sakinleri tedirginlik yaşıyor.
Yeni Mahalle’de 4 gün önce iddiaya göre bir piton binanın altındaki boşluğa girerken görüldü.
Bazı kişiler yılanın çıkması için ateş yakarken bazıları da deliğin önüne yiyecek bıraktı.Piton nedeniyle tedirginlik yaşayan mahalleli yılanın yakalanmasını istiyor.