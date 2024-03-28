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Bursa Belediye başkan adayları kimlerdir? Bursa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Bursa Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Bursa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Bursa Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa yerel seçim sonuçları..

Bursa Belediye başkan adayları kimlerdir? Bursa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Bursa Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesini  898.292 alınan oy ve %49.62 oy oranı ile AK Parti adayı ALİNUR AKTAŞ kazanmıştır.

Bursa Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 13
  • CHP 3
  • MHP 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa Belediye başkan adayları kimlerdir? Bursa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Bursa Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

BURSA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş Kimdir?


1970, Bursa / İnegöl doğumlu olan Aktaş; ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda yapan Aktaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir’dir.

Mobilya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra ortakları ile birlikte kurduğu mobilya firmasıyla ticari hayata atılmıştır. Aktif ticaretine inşaat-yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren şirketinde devam etmektedir.

2002 yılında AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatı başlamış, ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle 3 dönem boyunca Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle birçok kez ‘Yılın Belediye Başkanı’ seçilmiştir.

02 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilmiş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Alinur Aktaş aynı zamanda Bursa Turizm Tanıtma Birliği ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı’dır.

İngilizce ve Arapça bilen Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır
Bursa Belediye başkan adayları kimlerdir? Bursa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Bursa Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Bursa Belediye başkan adayları kimlerdir? Bursa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Bursa Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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